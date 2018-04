Cech vuelve a entrenar en Arsenal y apunta al Atlético. ¿Y Ospina?

Mesut Özil, Petr Cech y Jack Wilshere, los 'tocados' del Arsenal en la última semana, se entrenaron este miércoles con normalidad y apuntan al partido de mañana de ida de semifinales de la Liga Europa contra el Atlético de Madrid.

Los tres, además del lateral bosnio Sead Kolasinac, se perdieron el encuentro de la Premier League del pasado domingo contra el West Ham United (4-1) por molestias o enfermedad, pero hoy se ejercitaron con el resto de sus compañeros en la ciudad deportiva de Colney, al norte de Londres.



Özil no estuvo contra los 'Hammers' por enfermedad, mientras que Cech tenía una pequeña dolencia en la cadera y Wilshere y Kolasinac estaban aquejados de lesiones en los tobillos.



No estuvieron, sin embargo, en el entrenamiento de este miércoles en Colney ni el mediapunta armenio Henrikh Mkhitaryan, que se ejercitó por su cuenta, ni el centrocampista egipcio Mohamed Elneny.



Ninguno de lo dos estará el jueves por la noche contra el Atlético en el Emirates Stadium, aunque 'Mkhi', lesionado en la vuelta de cuartos ante el CSKA Moscú, podría llegar a tiempo al duelo de la semana que viene en el Wanda Metropolitano.



El arquero colombiano David Ospina, quien ha venido siendo titular en Europa League, no tiene confirmada esta vez su presencia ante el regreso de Cech.



El Arsenal recibe este jueves en Londres al Atlético de Madrid en el partido de ida de semifinales de la Liga Europa, en el que será el último encuentro europeo en casa del veterano técnico Arsene Wenger, quien dejará el banquillo 'Gunner' el próximo mes de junio después de 22 años en club.