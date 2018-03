Arsenal, con Ospina, se impone en casa del Milán 0-2 en octavos de final de Europa League

Un golpe de autoridad ha dado el Arsenal en su visita al Milán, por los octavos de final de la Europa League. El triunfo 0-2, bien trabajado, supone una ventaja importante y una mejoría, tras los últimos malos resultados en el medio local.

Arsenal tuvo un primero tiempo de aguante, en el que Ospína vio en riesgo su arco por los remates de Bonaventura –en uno de ellos chocó el arquero con su compañero Mustafi, por suerte sin consecuencias-; Cutrone, Bonucci y Suso.



En la opción del zaguero, que tiene sin opciones de juego a Zapata, salió en falso el antioqueño pero por suerte no conectó bien el espigado Bonucci.



Aún así, las opciones más claras fueron para el visitante, la primera apenas al minuto 15: Henrikh Mkhitaryan encontró espacio por la izquierda y remató con derecha para cantar el primero, tras asistencia de Mesut Özil.



Y perdonó el 0-2 primero con Welbeck, y luego con Chambers, ambas ocasiones para el lucimiento del joven Donarumma. Ya no pudo salvar el arquero a la llegada veloz de Ramsey, tras pase filtrado de nuevo por Özil cuando ya se jugaba tiempo añadido de la primera parte. Golazo.



En el complemento no hubo una reacción favorable al golpe que supuso dos tantos en contra, y de local, y Milán se diluyó en el juego disciplinado de los británicos, que pudieron aumentar la ventaja en una clara llegada de Welbeck que salvó el portero italiano.



Ospina tuvo una buena reacción para anticiparse a los intentos de Bonaventura y Kalinic, la última muy peligrosa. Buen juego del colombiano y… ¿mensaje hacia el banquillo? Por ahora, en el torneo internacional donde le dan confianza, el colombiano cumple.