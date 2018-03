El Milan, un atractivo reto para David Ospina y el Arsenal en Europa League

David Ospina volverá este jueves a la competición en la Europa League, visitando al AC Milan en el juego de ida de los octavos de final de la Europa League, desde la 1 de la tarde en el estadio de San Siro. Un reto que medirá la actualidad del arquero colombiano en una fase decisiva de la competición.

La tabla de salvación que le queda al Arsenal para maquillar la mala temporada es la Europa League. Solo el título del segundo torneo en importancia del Viejo Continente serviría de alivio para los aficionados, que han visto cómo los gunners han decepcionado en la campaña.



Curiosamente, dos equipos con galardones continentales al máximo nivel nunca habían alcanzado los octavos de final de la Liga de Europa. Lo hacen por primera vez y la exigencia será máxima tanto para los hombres de Gennaro Gattuso como para los de Arsene Wenger.



El San Siro albergará el primer capítulo, al que el Milan, que ha ganado cinco de sus últimos seis compromisos, llega en mejor forma que el Arsenal, que ha perdido los cuatro más recientes, dos de ellos frente al Manchester City e incluso la vuelta de dieciseisavos contra el Östersunds sueco (1-2), pese a lo cual logró el pase tras haber vencido en la ida por 0-3.



Para Ospina será el séptimo juego en la Europa League 2017-2018, en la que solo pudo sacar su arco en cero en dos compromisos. Además será el séptimo partido disputado este año, lo que le ha dado un poco más de regularidad de cara al Mundial de Rusia que afrontará con la Selección Colombia.



En el AC Milan es poco probable que Cristian Zapata tenga actividad, pues no ha contado con el respaldo suficiente del técnico Gattuso. El rossonero ha tenido buenos resultados con su exjugador como entrenador, y por eso el caucano deberá esperar una oportunidad sabiendo que no es titular.



Montero, el tercer colombiano que sigue en competencia



El Sporting de Lisboa tratará de cumplir con su condición de favorito frente a una de las grandes revelaciones del torneo, el Viktoria Pilzen checo, que tras superar la fase de grupos como primero superó en dieciseisavos al Partizan.



En el equipo portugués tendrá entre los concentrados a Fredy Henkyer Montero, que ya apareció en dieciseisavos de final y espera tener minutos para volver a marcar en competiciones europeas, en las que tiene 3 anotaciones en su historial.



Horarios de los partidos de octavos de final



1:00 p.m.: AC Milan vs. Arsenal

1:00 p.m.: Atlético de Madrid vs. Lokomotiv Moscú

1:00 p.m.: Borussia Dortmund vs. Salzburgo

1:00 p.m.: CSKA Moscú vs. Lyon

3:05 p.m.: Lazio vs. Dinamo Kiev

3:05 p.m.: Marsella vs. Athletic de Bilbao

3:05 p.m.: Leipzig vs. Zenit St. Petersburgo

3:05 p.m.: Sporting Lisboa vs. Viktoria Pilzen



Redacción Futbolred