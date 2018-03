David Ospina fue la gran figura en Arsenal, que derrotó 3-1 a Milan en Europa League

Arsenal, con una gran actuación de David Ospina, derrotó en su casa 3-1 a Milan. El colombiano ayudó a mantener el resultado y respondió de buena manera cuando el equipo italiano lo exigió.

Tras un inicio muy disputado en la mitad de la cancha por ambos equipos, David Ospina no tuvo protagonismo en los primeros 20 minutos de juego, pues fueron pocas las opciones de gol en ese tiempo.



Sin embargo, al 35 Calhanoglu remató desde afuera del área y marcó el primer gol del partido para su equipo, Milan. El colombiano no tuvo opción de llegar ya que el balón pasó muy pegado al vertical.



A los dirigidos por Gennaro Gatusso no les duró mucho la alegría, pues un penal al minuto 39 para el Arsenal decretó el 1-1 del encuentro desde los pies de Danny Welbeck. Pocos segundos después, Milan llegó por peligro por medio del autor del gol, pero Ospina respondió de gran manera y evitó que los italianos se fueran arriba en el marcador.



En un segundo tiempo con más intensidad, el equipo de Gatusso buscó más el arco y llegó con opciones importantes de gol, pero el guardameta colombiano tuvo un muy buen partido y respondió de gran manera cuando se le exigió en el partido.



Tras 70 minutos volvió a llegar la recompensa para los gunners, que descansaban con el resultado, pues habían traído un 0-2 de Italia. Ganit Xhaka remató desde afuera del área y el balón, con un poco de suspenso, ingresó en el arco de Donnarumma.



Con un global de 5-1, Milan no tuvo más que perder y subió su presión para el campo de los ingleses. Por tal razón, llegaron con más facilidad al arco de Ospina, que sin temor no dejó que el balón se metiera en su pórtico. Sin embargo, Welbeck marcó su doblete en el partido y anotó el 3-1 para los gunners.



Finalmente, el colombiano ayudó en la clasificación de su equipo, tras un gran partido del guardameta, que eliminó de los octavos de final a Milan en la Europa League. Este viernes será el sorteo del torneo, que guarda a Ospina y a Fredy Montero como cuota cafetera en los equipos.