Quindío va en busca de una remontada histórica frente a Llaneros

Actualizado hace 14 minutos

Los jugadores de Deportes Quindío se preparan para el encuentro de vuelta de los cuartos final del Torneo de la B en medio de un ambiente bastante tenso y envuelto de polémicas por la situación actual del club. El 5-0 en contra, fue un duro golpe para la moral de los ‘cafeteros’, quienes intentarán revertir la situación en un estadio Centenario a puertas cerradas.

Y es que la semana que ha transcurrido no ha sido la mejor, ante los actos de violencia vividos en Villavicencio, por parte de un sector de la hinchada, se sumó una sanción económica y deportiva que obliga al Quindío a disputar el encuentro sin la compañía de su público. A esto se suma una posible eliminación y la posibilidad de poner en riesgo de terminar como líder en la reclasificación.

“La diferencia es muy grande y será una remontada bastante complicada, pero el partido hay que jugarlo y tratar de ser efectivos desde las primeras opciones que se generen. Este ha sido un equipo efectivo, que a lo largo del año ha demostrado que tiene gol, que genera ataque y cuenta con delanteros de gran capacidad”, declaró el técnico Alberto Suárez.

Aunque llegar a las semifinales se convirtió en toda una proeza, aún mantienen el liderato en la reclasificación y saben que obtener una victoria los dejaría primeros antes de la siguiente ronda. Una esperanza en la que hay que aferrarse, y más si Pereira no gana y Cúcuta obtiene resultados negativos o logra el ascenso como campeón del año.

“Si no se consigue la remontada, no podemos descuidar la tabla de la reclasificación, para nosotros serán tres puntos valiosos, más allá del resultado. No podemos olvidar que esta tabla da la posibilidad de jugar una de las finales y aún somos los primeros y hay que extender esa ventaja lo que más se pueda”, reiteró el entrenador vallecaucano.

Según los trabajos realizados durante la semana, el Quindío presentaría algunas novedades en el onceno titular que enfrentará a Llaneros. Es muy posible que Johan Gómez, Andrés Rivera y Wilson Carpintero salten desde el pitazo inicial ante las ausencias de Jesús Figueroa y Leyser Chaverra.

Por su parte, Llaneros ya se encuentra en tierras ‘cafeteras’ con el propósito de conservar la extensa diferencia a su favor. Los dirigidos por Jairo ‘Viejo’ Patiño se encuentran en óptimas condiciones y contará con la totalidad de los jugadores que han venido participando de los últimos encuentros.

Los de Villavicencio están cerca de conseguir una clasificación histórica en sus intenciones de dar la sorpresa y llegar a Primera División.

César Dussán

Especial para Futbolred