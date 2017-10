Pereira vs. Real Cartagena, la llave crucial en cuartos del Torneo

0







Actualizado hace 3 horas

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo:

Llave A: Barranquilla vs Cúcuta

Llave B: Pereira vs Real Cartagena

Llave C: Quindío vs Llaneros

Llanve D: Leones vs Orsomarso

Los partidos de ida se disputarán entre el 4 y el 5 de noviembre y los de vuelta, entre el 11 y 12 del mismo mes.

Las semifinales enfrentarán al ganador de la llave A contra el ganador de la llave D y que el ganador de la llave B se nedirá al mejor de la llave C.

Vale recordar que el campeón de este segundo semestre se medirá al Boyacá Chicó por un cupo a la Primera A.

Redacción Futbolred