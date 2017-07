'La idea no es pasar por pasar en Pereira, sino dejar huella': Cangá

0







Con el tiempo, ha logrado ganarse la confianza del ‘profe’ Alberto Bulleri, quien desde el inicio del segundo semestre lo ha tenido en cuenta en la formación titular del Deportivo Pereira. Aunque tan sólo se han disputado dos encuentros, Cristian Stiven Cangá se ha ido ganando el cariño de la gente y hasta se ha dado el lujo de hacer presencia con un gol con la camiseta del ‘matecaña’ en su pecho.

El inicio de campeonato ha sido positivo y alentador para un equipo que viene de duros golpes que le han negado su posibilidad de ascenso, por lo que es importante restaurar la confianza en el plantel y en la hinchada para que este año el objetivo se cumpla. Panorama del cual es consciente el joven delantero vallecaucano y por eso no duda en dar lo mejor de sí para que el conjunto de Risaralda deje atrás estas páginas.

“Desde que firmé con el equipo lo asumí como un reto de gran valor en mi carrera deportiva. Muchos me han preguntado por mi llegada al fútbol de la B y yo quiero responderles con trabajo, que mi presencia en esta institución tome valor dándole una mano para que vuelva a la A. La idea es no pasar por pasar en el Pereira, sino dejar huella”, declaró el jugador de 24 años y quien ha vestido las camisetas de Atlético Huila, Cúcuta, Sucre FC y Boavista de Portugal.

Y el camino es promisorio, por lo menos las cosas han empezado de buena manera para Cristian, quien ha logrado acoplarse al sistema de juego de su equipo. Así lo han demostrado los 170 minutos jugados en lo que va del Torneo y la oportunidad de estrenarse en el marcador gracias al tanto convertido en su debut contra Llaneros.

“Estoy contento y me he adaptado muy bien a las condiciones de la ciudad y a los requerimientos del cuerpo técnico. Este es un equipo que trae una estructura definida desde inicios de año, mantuvo su base y he logrado integrarme de la mejor manera. He sentido el apoyo y el respaldo de mis compañeros y creo que eso es fundamental para que alcanzar lo que vinimos a pelear: el ascenso”.

Pero tal objetivo se irá dando paso a paso y el próximo compromiso del conjunto ‘matecaña’ será contra el complicado Orsomarso en el estadio Francisco Rivera Escobar. Los de Palmira han tenido un arranque positivo y buscarán seguir con buena racha ante un Pereira que está motivado tras su victoria 4 – 0 sobre Atlético, en Cali.

“Será un partido difícil como casi todos los que se han disputado en el Torneo de la B y el Pereira lo sabe muy bien por las dificultades que ha tenido para lograr el ascenso. Este es un campeonato parejo en donde los equipos chicos pueden ganarle a los grandes y así se ha demostrado muchas veces. Hay que jugar concentrados, estar atento porque Orsomarso es un equipo rápido y cuenta con una delantera que sido efectiva a lo largo del año”, reiteró Cangá.

César Dussán

Para Futbolred