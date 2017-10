Kevin González, el juvenil que brilla en la defensa de Orsomarso

0







Hace parte de la defensa menos vulnerada del Torneo de la B, que con tan sólo 10 goles en contra, han ayudado a que Orsomarso tenga opciones de clasificación a las finales. El juvenil Kevin González ha sido uno de los artífices del buen rendimiento del conjunto de Palmira y una de las nuevas caras que ha dado el fútbol de ascenso.

Con tan sólo 20 años y proveniente de la Selección Valle juvenil que se coronó campeona recientemente, el defensor ha ido consolidándose en la formación titular del ‘profe’ José Sangiovanni y está listo para afrontar uno de los primeros retos que su naciente carrera deportiva trae: la clasificación a los cuartos de final para seguir soñando con el ascenso.

“Viene un momento de gran importancia para nosotros, son tres finales que nos darán la oportunidad de seguir ilusionándonos con el ascenso y con Llaneros será un duelo directo ya que ellos también necesitan sumar para clasificar. No tenemos margen de error, debemos hacer 9 puntos de 9 para no depender de nadie y menos en una tabla en donde los de arriba han tomado ventaja”, aseguró el lateral vallecaucano.

El viaje a Villavicencio toma cada vez más importancia para Orsomarso, los últimos resultados han definido algunos clasificados y los cupos para hacer parte del grupo de los ocho empiezan a reducirse. Aunque los de Palmira tienen una fecha pendiente por jugar, saben que no pueden ceder la victoria a los dirigidos por Jairo ‘Viejo' Patiño, ya que regresar con las manos vacías los dejaría dependiendo de un ‘milagro’ para seguir con vida.

“Es un duelo de necesitados y hay que jugarlo con inteligencia. Nosotros debemos ir a ganar y a sumar tres puntos importantes, pero no podemos dejarnos llevar por las ansias porque podemos caer en equivocaciones y eso lo quiere aprovechar Llaneros para superarnos. Pero creo que el equipo está bien preparado para los encuentros que se vienen y soy optimista por la forma en que hemos trabajado”, reiteró el joven jugador que ha hecho gran campaña en el presente semestre.

A pesar del compromiso que se avecina, Kevin está contento por el buen momento que atraviesa, el título obtenido con la Selección Valle en el campeonato juvenil fue determinante para convertirse en uno de los hombres de confianza del cuerpo técnico y así darle una mano a un Orsomarso que no puede ceder terreno.

Igual, si la clasificación no se da, González quiere seguir aprendiendo y sacarle el jugo a un fútbol de ascenso que lo está formando como un lateral con proyección.

“La verdad estoy muy motivado por la oportunidad que se me está dando en el equipo, por la confianza que me ha brindado el ‘profe’ Sangiovanni y ahora hay que responder con la mejor entrega en el terreno de juego. También es premio a la labor hecha en con la selección departamental que me dio ese salto a jugar en el fútbol profesional. Espero seguir llenando las expectativas de todos los que me han dado su apoyo”.

César Dussán

Especial para Futbolred