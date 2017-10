Acolfutpro pide audiencia para el Real Cartagena por falta de pagos

0







La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) solicitó ante la Superintendencia de Sociedades una audiencia por incumplimiento al Real Cartagena por el no pago de las obligaciones laborales a jugadores y cuerpo técnico. Además, solicitó una intervención inmediata al club para que se ponga al día en sus compromisos y evite las sanciones del caso.

Según el comunicado, las directivas del conjunto heroico les adeudan los salarios de los últimos tres meses al cuerpo técnico, así como el mes de septiembre a los futbolistas.

Se hizo referencia al tema de los jugadores Stiven Tapiero y Jhon Chaverra, quienes se encuentran lesionados y tampoco han recibido el pago de los últimos dos meses.

Ante dicho anuncio, el club no se quiso pronunciar pero aseguró que está en proceso de negociación con los jugadores. “Queremos aclarar que al plantel sólo se les adeuda el mes de septiembre, sí hay un atraso pero están dentro de los términos de pago y se están buscando las soluciones para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Además, las directivas conversarán con Stiven Tapiero y Jhon Chaverra para llegar a un acuerdo”, aseguró el portavoz de Real Cartagena.

Los jugadores afectados no quisieron referirse al tema hasta no dialogar con la junta directiva del club para no afectar el proceso de negociación. Según lo anunciado por el equipo, se están haciendo gestiones para contar con el apoyo de la alcaldía de Cartagena y solventar la complicada situación económica y asimismo lograr la remodelación del estadio Jaime Morón.

“Se llevó a cabo una reunión con el alcalde Sergio Londoño con el fin de buscar una ayuda económica para el club. Quedaron unos compromisos establecidos y estamos a la espera que el Consejo de Cartagena apruebe este apoyo, que sería importante para el equipo y una motivación extra para los jugadores, quienes lograron la clasificación a las finales”.

A pesar de la situación, el equipo dirigido por José Fernando Santa se sigue preparando para afrontar el próximo encuentro contra Universitario de Popayán, duelo que se disputaría el próximo jueves 26 de octubre debido a las dificultades de los cartageneros por viajar a tierras caucanas. El paro de pilotos complicó la realización del partido correspondiente por la fecha 15 del Torneo.

“No ha sido fácil el tema de los horarios de los partidos, tanto aplazamiento altera nuestro trabajo. No es bueno tener paras tan largas porque se pierde competencia y ritmo, pero creo que estamos enfocados en el objetivo de seguir peleando por el ascenso. Sumar 30 puntos sería ideal en esa aspiración que tenemos de estar en la parte alta de la tabla y cerrar las series de las finales como local”, declaró el estratega pereirano.

