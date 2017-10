Tite sobre la expulsión de Neymar: 'Solo debe pensar en jugar'

0







La expulsión de Neymar con el PSG, el pasado domingo en el empate 2-2 contra Marsella, sigue siendo tema de conversación en Brasil. Ahora el que habló de la roja que vio el astro brasileño fue Tite, el técnico del seleccionado ‘verdeamarelo’, quien espera que de cara al Mundial de Rusia, ni ‘Ney’ ni ninguno de sus compañeros caiga en las provocaciones.

El entrenador de la ‘canarinha’ habló del tema en el programa ‘Buenos amigos’. “Deben esperar muchos comportamientos de los adversarios. Yo tuve jugadores con experiencias como escupida en la cara, también con muchas ofensas raciales y otros tantos aspectos. Por eso les digo que vamos a ser provocados de alguna forma y ellos deben dejar de lado todo eso y deben pensar en jugar”, apuntó Tite.

“No podemos entrar en esas provocaciones, espero que hagan lo que mejor sabemos hacer: jugar a la pelota. Les van a hacer muchas faltas, no solo a Neymar, también a William, Coutinho, Gabriel Jesús…les van a pegar y los van a desestabilizar. Les he dicho que no se fijen en el arbitraje, después se analizará, pero ellos deben dedicarse a jugar”, insistió el técnico de mejor rendimiento en la pasada Eliminatoria suramericana.

Sobre la situación de Neymar, algunos panelistas del programa opinaron que el técnico Unai Emery, cabeza del PSG, tiene responsabilidad al no aconsejar a su nueva estrella. En ese momento Tite recordó que antes de dirigir a Neymar en la selección, habló con Muricy Ramalho, quien fue su técnico en Santos, y agregó: “en PSG necesita de mucha cercanía de los que lo rodean, tanto para bien como para mal. Su equipo lo necesita y lo necesita la selección”.

Redacción Futbolred