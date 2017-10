Tabárez no descarta a Martín Cáceres para duelo contra Venezuela

0







El seleccionador uruguayo, Oscar Tabárez, dijo este martes que no descarta para el "importante" duelo de Eliminatorias contra Venezuela a su titular en la banda izquierda, Martín Cáceres, pese a que éste trabaja "diferenciado" por una dolencia en uno de sus hombros.

"El médico no me ha informado de una lesión visible importante, pero (Cáceres) este martes trabajó diferenciado, vamos a esperar que pasen unas horas", señaló Tabárez en una rueda de prensa en Catia La Mar, a unos 30 kilómetros de Caracas, previo al compromiso de este jueves contra la 'Vinotinto'. "No está ni confirmado ni descartado, lo estamos esperando", añadió.

Cáceres salió lesionado tras el último partido de su club, Hellas Verona, contra el Torino por la Liga italiana. Tabárez explicó que si bien el encuentros de la jornada 17 contra Venezuela es "muy importante", Uruguay no quiere ganarlo "a cualquier precio", por lo que solo usará al defensor de 30 años si este se recupera totalmente.

El jugador del Independiente de Argentina, Gastón Silva, es la variante que podría emplear el seleccionador uruguayo.

EFE