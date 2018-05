Con Berg y sin Ibrahimovic, Suecia elige a sus 23 mundialistas

El entrenador de la selección sueca, Janne Andersson, dio a conocer el martes la nómina de 23 futbolistas para el Mundial de Rusia, liderada por Marcus Berg y que, como se esperaba, no cuenta con Zlatan Ibrahimovic.

Berg se convirtió en el emblema de Suecia tras el anuncio de Ibrahimovic de que no volvería a jugar a nivel internacional, y fue el máximo goleador de su selección en la eliminatoria mundialista con ocho tantos.



En las últimas semanas se levantó polémica tras los dichos de Ibrahimovic de que un Mundial sin él no sería lo mismo, pero la federación y el entrenador luego dijeron que el atacante no sería convocado.



En la fase inicial del Mundial, que se juega desde el 14 de junio, Suecia integrará el Grupo F, donde chocará con México, Alemania y Corea del Sur.



A continuación, la nómina de Suecia:



Arqueros: Robin Olsen (FC Copenhague), Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea)

Defensores: Mikael Lustig (Celtic), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United), Andreas Granqvist (Krasnodar - Helsingborg), Martin Olsson (Swansea), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Filip Helander (Bolonia), Emil Krafth (Bolonia) y Pontus Jansson (Leeds)

Centrocampistas: Sebastien Larsson (Hull City), Albin Ekdal (Hamburgo), Emil Forsberg (Leipzig), Gustav Svensson (Seattle), Oscar Hiljemark (Genoa), Viktor Claesson (Krasnodar), Markus Rohdén (Crotone) y Jimmy Durmaz (Toulouse)

Delanteros: Marcus Berg (Al-Alhi), John Guidetti (Alavés), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren - Anderlecht), Ola Taivonen (Toulouse).