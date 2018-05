'Argentina siempre es candidata a ganar el Mundial': Sergio Agüero

Sergio 'Kun' Agüero dijo este jueves que Argentina "siempre" es candidata a ganar el Mundial y la Copa del Mundo de Rusia será la última para la mayoría de los jugadores de su "generación", como, por ejemplo, Lionel Messi, Ángel di María y Nicolás Otamendi.

"Para mí, siempre somos candidatos a ganar el Mundial. De esta generación la mayoría sabemos que es el último, quizás dependa del físico... Pero lo digo por un tema de edad. Este es el Mundial para estar de la mejor manera", sostuvo al canal 'TyC Sports' Agüero, que cumplirá 30 años el 2 junio.



Argentina viajará con varios futbolistas con una larga trayectoria en la Albiceleste, como Javier Mascherano (34 años), Lucas Biglia (32), Messi (cumplirá 31 el 24 de junio), Sergio Romero (31), Gabriel Mercado (31), Federico Fazio (31), Otamendi (30), Gonzalo Higuaín (30), Di María (30) y Éver Banega (cumplirá 30 el 29 de junio). "Con Leo, Fideo y Ota sabemos que es este el Mundial que deberíamos estar de la mejor manera. Sabemos que estamos muy bien y después se verá en el Mundial", añadió.



Agüero, que dijo que Argentina es uno de los tres equipos candidatos a ganar el Mundial, confesó que hace años que sufre dolores en la rodilla izquierda, pero que se está recuperando. "Tuve que tratarme la rodilla porque si no me perdía el Mundial. La verdad que después de cinco años la siento como nueva. Es la primera vez en este tiempo que la puedo flexionar. Siempre tuve sobrecargas en los cuádriceps, isquios y glúteos por los problemas en los meniscos", explicó.



"Ya no aguantaba más, podía jugar pero de vez en cuando tenía alguna molestia. Un mes y pico antes, que habíamos salido campeón, dije 'este es el momento', porque venía el gran desafío para mí y la selección y quería estar bien", añadió. También se refirió a la infracción que le cometió su compatriota Alejandro Gómez a Biglia, quien se resintió de una lesión en la espalda por ese golpe sufrido en un partido entre el Atalanta y el Juventus.



"Me imagino la calentura de Lucas, sobre todo por ser un compañero que estuvo con nosotros. Si hubiera sido yo, lo hubiera esperado en el túnel y le hubiera dicho de todo, lo hubiera apretado para preguntarle si fue con mala leche o no, pero las cosas quedan ahí. Mejor aclararlo y tratar de ir frente a frente, preguntarle '¿lo hiciste a propósito o qué?'. Y ya está, es fútbol", sostuvo.



Además, dijo que es "imposible" que algún día comparta club con su amigo Messi. "Si era antes, te diría que hay posibilidades, pero ya tenemos cierta edad. Leo se va a terminar quedando ahí (en el Barcelona) y yo, por ahora, en el City", concluyó.



Agüero se entrena desde el lunes en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la provincia de Buenos Aires junto a Mascherano, Manuel Lanzini, Nicolás Tagliafico y Eduardo Salvio, cinco de los 35 preseleccionados de Argentina para el Mundial de Rusia, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio.