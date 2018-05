¿Sin Mundial?: la Fifa pidió al TAS un año de sanción a Paolo Guerrero

La Fifa solicitó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) un año de sanción por dopaje para el capitán y máximo goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, en la audiencia celebrada este jueves en Lausana (Suiza), aseguró este viernes Jorge Balbi, asesor legal del futbolista.

Andrés Charría, abogado, explicó que la Fifa no puede cambiar su fallo, pero el Mundial de Guerrero sí está en riesgo, pues quien apeló fue la AMA (Asociación Mundial Antidopaje) y no solo protestó por los seis meses de sanción iniciales si no que pidió dos años.



El abogado peruano afirmó a la emisora 'Radio Programas del Perú' que le resultó "muy sorprendente" que los abogados de la Fifa pidieran un año de sanción, el mismo castigo impuesto inicialmente por el organismo antes de que su comité de apelaciones lo rebajara a seis meses.



Balbi, que acompañó a Guerrero y a sus abogados en la audiencia, explicó que la Fifa pidió elevar la sanción puesta por su comité de apelaciones en lugar de defender ese fallo, un planteamiento similar al de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), mientras que el jugador solicitó la total absolución de la sanción.



"Supuestamente, los abogados españoles que tenían que defender la posición de su entidad (Fifa) fueron descoordinados, o muy bien coordinados con la AMA porque fueron a plantear que había una culpa y que la sanción debía ser de un año", sugirió Balbi.



"Es increíble porque deberían haber salido a defender el fallo de su autoridad", agregó. La Fifa y la AMA sustentaron que el código del organismo internacional antidopaje marca una sanción mínima de un año para este caso, incluidos los atenuantes, por lo que los seis meses de sanción, que terminaban precisamente este jueves, estarían por debajo del reglamento.



"Eso pone en una posición bastante compleja al tribunal", apuntó Balbi, ya que a su criterio el TAS solo puede absolver a Guerrero o darle un año de sanción, "salvo que desarrolle la teoría que ha realizado el comité de apelaciones de la FIFA".



Según Balbi, el fallo rebajaba la sanción del delantero a seis meses al considerar la singularidad del caso ante una contaminación accidental y en cantidades muy bajas, además de contemplar la prolongada carrera sin antecedentes del jugador de 34 años. El asesor legal de Guerrero comentó que durante la audiencia quedó demostrado científicamente que la benzoilecgonina encontrada en el organismo procedía de una infusión de anís contaminada con restos de mate de coca y no por el consumo de cocaína.



Asimismo, valoró la exposición hecha ante el tribunal por Guerrero, cuya defensa estuvo dirigida por el abogado español Juan de Dios Crespo y el brasileño Pedro Fida. Si el TAS aumenta a un año la sanción de Guerrero, el delantero del Flamengo brasileño se perderá el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que Perú reaparecerá después de 36 años de ausencia.



Guerrero dio positivo a la benzoilecgonina, principal metabolito de la coca y sus derivados como la cocaína, en un control antidopaje realizado tras el partido disputado el 5 de octubre de 2017 por la selección peruana frente a la de Argentina en La Bombonera de Buenos Aires, que terminó 0-0.



Al salir a la luz los resultados, la Fifa le impuso desde el 3 de noviembre una sanción de un año que le impidió jugar la repesca del Mundial ante Nueva Zelanda, pero luego el castigo fue reducido a seis meses. El tiempo se cumplió este jueves 3 de mayo y estaría habilitado para jugar con Flamengo este fin de semana, a falta de una confirmación del TAS.