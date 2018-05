'Yo ya hubiera corrido a Juan Carlos Osorio': Ricardo Lavolpe

Ricardo Lavolpe criticó fuertemente a Juan Carlos Osorio, actual seleccionador de México, porque el colombiano ya está hablando de tener otras opciones sin siquiera haber competido en el Mundial de Rusia 2018. El entrenador argentino aseguró que “ya hubiera corrido a Osorio” porque anda declarando que tiene ofertas para dirigir a otras selecciones después de la Copa Mundo.

“Osorio debería pensar en pasar el quinto partido (del Mundial, o sea cuartos de final), pero él ya dijo que se va, que tiene ofertas, y me parece pésimo. Debería estar metido acá y no en las ofertas. Yo hubiera sido el presidente de la Federación mexicana, ya lo hubiera corrido”, aseguró Lavolpe en entrevista con ‘Espn’.



Lavolpe aseguró que no le gustan las formas ni su manera de trabajar. “Es necesario tener una idea futbolística y no variantes tras variantes en cada partido; si no puedo tener tiempo de trabajo, a la hora que tenga a los jugadores aplico un solo sistema, saber a qué vamos a jugar y cómo vamos a jugar”, indicó, así como dijo que Osorio “hay que respetarlo más como preparador físico”.