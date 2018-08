‘Lamento lo de Paolo Guerrero, como profesional y persona’: Gareca

El golpe a los peruanos por la suspensión de Paolo Guerrero, a quien le retiraron la medida cautelar que le exoneraba temporalmente de una sanción de 14 meses de inhabilitación por dopaje, se extendió al seleccionador de los incas, el argentino Ricardo Gareca, quien manifestó que le “apena mucho” el castigo al delantero, referente y capitán de la Blanquirroja.

“Me ha caído muy mal, no solo por lo profesional, sino por la persona. Me apena muchísimo por él y por su familia", manifestó Gareca en declaraciones a la emisora ‘RPP Noticias’. A Guerrero, flamante fichaje del Internacional de Porto Alegre, le quedan por cumplir ocho meses de inhabilitación, sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que había sido congelada por el Tribunal Federal de Suiza para que el peruano pudiese jugar con su selección el Mundial de Rusia 2018.



La suspensión temporal de la sanción fue retirada por el mismo tribunal suizo, por lo que Guerrero volvió a su condición de inhabilitado, según anunció la Fifa. “La Fifa toma nota de la decisión del Tribunal Federal de Suiza de levantar la suspensión temporal que había concedido en relación a la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo al jugador Paolo Guerrero", dijo la entidad.



El argentino Gareca, cuyo equipo jugará en septiembre sendos amistosos en Europa frente a Holanda y Alemania, recordó que Perú superó la ausencia de su capitán y máximo goleador histórico en los seis primeros meses que estuvo inhabilitado antes de la Copa del Mundo. “Sufrimos la ausencia de Paolo Guerrero y siempre dimos respuesta”, agregó.



El 'Flaco' Gareca anunció el viernes pasado su lista de convocados para los amistosos contra Holanda y Alemania en la que no figuraba Guerrero, en tanto que sí están los delanteros Jefferson Farfán (Lokomotiv de Moscú), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Andy Polo (Portland Timbers), Ray Sandoval (Monarcas Morelia) y Édison Flores (Aalborg).



Guerrero dio positivo por benzoilecgonina, principal metabolito de la coca, que es la materia prima de la cocaína, en un control tras un partido de clasificación para el Mundial, jugado el 5 de octubre de 2017 frente a Argentina. El jugador siempre alegó que la contaminación fue totalmente accidental y ocurrió al tomar un té que contenía restos de mate de coca. Para determinar la sanción al peruano, el Tribunal Federal de Suiza dijo que había considerado que el futbolista no había actuado intencionalmente ni cometido una negligencia significativa, al incurrir en dopaje.