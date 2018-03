Argentina, sin Messi, brilló en Manchester: derrotó 2-0 a Italia

La selección Argentina superó el viernes 2-0 a Italia, en un amistoso para el que no contó con Lionel Messi y en el que su entrenador probó a varios futbolistas pensando en el armado de la nómina final para el Mundial que arranca a mediados de junio.

El equipo albiceleste abrió el marcador a los 75 minutos gracias a un remate de Ever Banega desde afuera del área, luego de una buena combinación con Giovani Lo Celso. El segundo gol llegó a los 84 minutos por intermedio de Manuel Lanzini, con otro disparo de larga distancia, tras una buena asistencia de Gonzalo Higuaín, quien regresó al seleccionado luego de nueve meses.



El arquero Wilfredo Caballero, quien jugó su primer partido como titular en el elenco sudamericano, fue importante luego del entretiempo para contener la reacción del equipo italiano, con buenas atajadas a Ciro Inmobile y a Antonio Candreva.



"Estoy contento por haber debutado en un partido importante y por el buen juego que exhibimos", explicó el goleador Lanzini. En el camino hacia el Mundial de Rusia que comenzará en junio, Argentina enfrentará el martes al seleccionado español en Madrid.



La presencia de Messi, quien sufre un problema muscular, no está asegurada. El que no estará seguro es el atacante Sergio Agüero, quien fue desafectado el viernes debido a que no se recuperó de un problema en la rodilla izquierda, de acuerdo al parte médico de la selección. En la primera fase del Mundial, Argentina integrará el Grupo D, donde chocará con Islandia, Croacia y Nigeria.



Reuters