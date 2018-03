No se pierda la fecha Fifa: consulte los resultados de los partidos amistosos

Empezó la jornada de la fecha Fifa de partidos amistosos. Muy temprano se jugó el encuentro entre Japón, rival de Colombia en el Mundial, que empató con Malí 1-1.



Resultados de este viernes en partidos amistosos:



Japón 1 - Malí 1

El cuadro japonés está en el grupo de Colombia para el Mundial y empezó con pie derecho sus partidos de este 2018.



Uruguay 2 - República Checa 0

Con gol de Luis Suárez y golazo de Édison Cavani, los charrúas ganaron su primer partido del año.



Rusia 0 - Brasil 3: segundo tiempo

Difícil momento para Brasil que tiene que recomponerse con la ausencia de su máxima estrella: Neymar.



Senegal 0 - Uzbekistán 1: segundo tiempo

Senegal está en el grupo de Colombia para el Mundial de Rusia 2018.



Noruega 1 - Australia 1: primer tiempo

El juego inició a las 12:00 p.m. hora colombiana



Polonia vs. Nigeria

El juego inicia a las 2:45 p.m. hora colombiana.



Portugal vs. Egipto

El juego inicia a las 2:45 p.m. hora colombiana.



Colombia vs Francia

El juego inicia a las 3:00 p.m. hora colombiana



Italia vs Argentina

El juego inicia a las 2:45 p.m. hora colombiana



Holanda vs Inglaterra

El juego inicia a las 2:45 p.m. hora colombiana



Alemania vs España

El juego inicia a las 2:45 p.m. hora colombiana



Perú vs. Croacia

El juego inicia a las 7:30 p.m. hora colombiana



México vs. Islandia

El juego inicia a las 9:00 p.m. hora colombiana.