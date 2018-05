Rueda no convocará algunos 'líderes' de Chile para próximos amistosos

Reinaldo Rueda, técnico de Chile, no hará uso de algunos jugadores emblemáticos de Chile en la convocatoria de junio, cuando viaje a Europa para disputar amistosos contra Polonia y Serbia.



"No estarán (Claudio) Bravo ni ninguno de los consagrados, de trayectoria. Es una decisión de acuerdo a la planificación", dijo a medios locales el técnico colombiano. "Es mi estilo no singularizar, en la próxima semana lanzaré la convocatoria de los que van a estar y los que no para los amistosos", añadió Rueda, que, respecto del portero Bravo, que no acudió a la convocatoria anterior, para los amistosos con Suecia y Dinamarca, el pasado marzo, dijo que "para estar en la selección hay que aceptar las condiciones".

El arquero del Manchester City inglés señaló que quería trabajar en la roja con un preparador de porteros con el que ha estado desde hace mucho tiempo, pero esto no fue aceptado por el cuerpo técnico. "Todo va a pasar porque él acepte las condiciones de estar con la selección, sin la solicitud que hizo", puntualizó Rueda.

El colombiano descartó que se juegue un amistoso con la selección vasca en el próximo viaje a Europa, pues "no se logró que se cumplieran todos los requisitos solicitados por la federación chilena", sin embargo buscan algún rival antes de disputar los partidos con Polonia y Serbia, que ojalá este clasificada al Mundial.



La plantilla con que viajará la Roja a Europa tendrá principalmente a jugadores que han participado en los ciclos de prácticas que Rueda ha realizado en Santiago, experiencia que satisface al técnico.



"No nos hemos equivocado en convocar jugadores a la selección", señaló al respecto y mencionó los casos de Pablo Galdames, Luis Pavez y Pablo Aránguiz, que "vinieron acá y el fin de semana rindieron muy bien".



Algunos clubes criticaron los ciclos de Rueda porque supuestamente desgastarían a los jugadores para sus compromisos oficiales. El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah, indicó en tanto que el amistoso con Serbia se jugará en Austria el 4 de junio, mientras con Polonia se jugará el día 8 en ese país.



Con EFE