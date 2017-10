Putin aceptó retrasos en obras de Rusia-2018, pero van por buen camino

0







El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este martes que algunos trabajos de construcción en los estadios para la Copa del Mundo de fútbol de 2018 siguen con retrasos, pero expresó su satisfacción con el estado general de las sedes del evento.

"Estos retrasos no son cruciales, no hay nada terrible ahí, pero como siempre he dicho (...) es más difícil resolver las tareas en una etapa final", dijo Putin en una reunión con altos funcionarios deportivos, gobernadores regionales y destacados deportistas para discutir los preparativos para el torneo. "Si nos relajamos, no lograremos completamente la tarea", añadió.

Moscú ha flexibilizado la regulación de visas para los aficionados extranjeros e inyectado miles de millones de dólares en estadios, hoteles y otras infraestructuras de cara al torneo. Sin embargo, aunque los funcionarios son optimistas sobre los avances del país en la preparación del torneo del próximo año, destacaron que aún falta mucho por hacer.

El ministro de Deportes, Pavel Kolobkov, dijo que los preparativos para acoger el torneo estaban en pleno auge, aunque reconoció que éstos no han estado exentos de dificultades y retrasos. Kolobkov reveló que el estadio para 45.000 espectadores en Samara, que ha estado plagado de problemas en el último año, seguía con retrasos.

"Hay algunos retrasos en las diferentes etapas de construcción en el estadio de Samara", dijo Kolobkov, que añadió que la empresa encargada de las obras fue multada. "Se ha establecido un calendario para compensar los retrasos y (un sistema) para la supervisión diaria de la finalización de la sede".

Rusia exhibió cuatro de sus 12 estadios mundialistas durante la Copa Confederaciones jugada este año. Muchas de las sedes restantes, sin embargo, todavía están en construcción y aún no han sido evaluadas.

REUTERS