Presentan el 'Telstar 18', balón oficial del Mundial de Rusia 2018

Actualizado hace 2 horas

El balón oficial del Mundial de Rusia, el 'Telstar 18', tiene un diseño novedoso con la tecnología más puntera.

La FIFA explicó que se trata de una "recreación que rinde tributo al primer balón que creó Adidas para el Mundial, una pieza adornada con paneles negros, pensado para que destacara en las transmisiones televisivas de entonces en blanco y negro y que "cambió para siempre el diseño de los balones de fútbol".

"El Telstar 18 exhibe una nueva carcasa, la tecnología más novedosa y elementos sostenibles como su embalaje reciclable. La pelota lleva incrustado un chip de transmisión de datos en proximidad (NFC), que permite a los consumidores interactuar con el balón mediante un móvil inteligente", destacó la FIFA.

Esa "experiencia personalizada, que incluye reconocimiento de ubicación, presenta detalles específicos de cada

balón y proporciona acceso a desafíos y concursos de destrezas futbolísticas a los que los usuarios pueden apuntarse en los preliminares de la Copa Mundial de la FIFA".

Russia is ready. Watch the live reveal of the 2018 FIFA World Cup Official Match Ball: https://t.co/gKBGPYrGvI#HereToCreate pic.twitter.com/SFtNDHVtQi