Así se preparan Japón, Polonia y Senegal, los rivales de Colombia

Colombia se prepara en Italia para el Mundial de Rusia 2018 y, a su vez, los rivales que tendrá que enfrentar en el grupo H hacen lo propio en los diferentes lugares de Europa.



Japón, con un partido amistoso ya disputado; Polonia, que empieza su preparación y Senegal, que este jueves enfrenta a Luxemburgo como amistoso para probarse sin su gran figura, Sadio Mané, tienen en mente los partidos contra Colombia y demás rivales.



Ante esto FUTBOLRED le hace un recuento de la actualidad de cada una de las selecciones que enfrentará la tricolor en el Mundial.

Japón, el rival contra el que debutará Colombia

Japón disputó un partido amistoso este miércoles contra Ghana y perdió 0-2. Lo novedoso de este encuentro fue el planteamiento del entrenador Akira Nishino, quien optó por cinco defensas. Con Yoshida, Hasebe y Makino, apoyados en la banda por Nagatomo y Haraguchi, el técnico buscó una alternativa en la defensa que no le salió.



Pero las alternativas también las buscó en ataque, pues contra Ghana dejó por fuera de la alineación inicial a Kagawa u Okasaki, jugadores de reconocimiento internacional por sus buenas aptitudes en el frente.



Desde el 21 de mayo Japón empezó a preparar el Mundial y poco a poco se han ido uniendo los jugadores, que en principio fueron 27, pero que este jueves serán confirmados los 23. Luego, el 12 de junio, enfrentará a Paraguay como último duelo antes de su partido contra Colombia.



Con este emotivo video, los japoneses calientan el Mundial de Rusia, en el que debutarán contra Colombia.

Polonia, un proceso par volver al Mundial

La selección polaca empezó hasta esta semana su preparación al Mundial tras unos días de descanso a sus jugadores. Entre los 35 convocados, el entrenador Adam Nawalka tendrá que escoger los 23 finalistas que lo acompañarán a Rusia 2018.



En el hotel Arlamow, alejado de la urbe y con muchos espacios para preparar el Mundial, los polacos buscarán dar un salto de calidad que les ayude a llegar lo mejor posible para los partidos del grupo H.



Así es el lujoso hotel en el que se hospedan



En la reciente conferencia de prensa, el capitán y estrella del equipo, Robert Lewandowski, habló del Mundial, aunque no se refirió a ningún rival en especial.



“Cada una de las tres partidos será importante. Debemos estar preparados para cualquier situación, para cualquier problema, no solo entre partidos, sino en situaciones en el campo. No nos enfocaremos solo en el primer partido, sino en tres, porque en cada una de ellos debemos ganar puntos”, dijo el delantero.



Hasta el momento, Polonia no ha jugado ningún partido, pero el 8 de junio se enfrentará contra Chile y el 12 lo hará contra Lituania.

A Senegal le llegará su máxima estrella

Los africanos se han preparado la última semana sin su jugador estrella, Sadio Mané, pero con los demás 22 jugadores convocados por Aliuo Cisse, el entrenador y exjugador de los leones. Este jueves llegará a Vittel, Francia, el delantero del Liverpool y así se completará la plantilla para el Mundial de Rusia.



A su vez, este jueves, Luxemburgo medirá a Senegal en el primer partido de esta fase final de preparación y aquí se podrá dilucidar un poco de la propuesta futbolística del conjunto africano.