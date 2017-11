Polémica por los colores de la camiseta de España para el Mundial

0







Incomodidad en algunos sectores sociales ha generado la nueva camiseta de la selección de España, cuya mezcla del rojo y el azul forma un ribete de tintes morados, que para algunos recuerda la bandera de la II República Española.

La superposición de los diamantes azules sobre el rojo se ve, a la distancia, de un color que coincide con la que se impuso en los años previos a la Guerra Civil de España. Por esa razón, reconocidos voceros de organizaciones políticas hanr ecomendado vovler al anterior modelo, con el fin de evitar suspicacias.

Sin embargo, Juan Luis Larrea, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó que no entiende la polémica suscitada por el efecto óptico que produce la nueva camiseta de España para el Mundial de Rusia, "pues el color que algunos ven polémico es un azul, un azul petróleo".

"Adidas hace la camiseta de España desde hace 30 años y no son dudosos de nada. No lo han sido nunca. Ellos hacen el diseño, se cambia cada dos años, coincidiendo con Eurocopas o Mundiales. Dicen que por televisión que se ve distinto. No lo sabemos aún. No lo hemos visto en directo. Nos cuentan además que al mojarla, con el sudor o bien con la lluvia, el color se vuelve mucho más oscuro", subrayó Juan Larrea.

En las últimas horas, Adidas incluso podría sacar un comunicado para matizar una polémica que se ha alimentado en las redes sociales. "El diseño de la actual camiseta resume el coraje y la furia de nuestra selección, con gráficos de diamante rojo, amarillo y azul, que representan las mejores cualidades de este equipo: velocidad, energía y su conocido estilo de juego. La equipación se completa con pantalón azul petróleo y medias negras", explicó, al tiempo que aclaró que se trabajó siempre con el aval de la RFEF.

COMUNICADO OFICIAL sobre la nueva camiseta @adidas_es de la Selección española (@sefutbol) https://t.co/g6qQkF0V1g — Selección Española (@SeFutbol) November 7, 2017

EFE