Selección de Perú se despidió del país con victoria: 2-0 sobre Escocia

Con goles de Christian Cueva y de Jeferson Farfán, la selección de fútbol de Perú ganó 2-0 este martes a Escocia, en un partido amistoso y de despedida en Lima antes de emprender camino a participar el Mundial en Rusia desde mediados de junio. Cueva anotó de penal a los 36 minutos y Farfán a los 46.

Antes de su debut en el Mundial, el equipo inca tendrá otros dos partidos amistosos en Europa, con Arabia Saudita el 3 de junio en Austria y con Suecia en Estocolmo el 9 de junio.



El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, realizó hasta seis cambios en el segundo tiempo en busca de afinar el equipo que no contará para el Mundial con su estrella Paolo Guerrero, quien fue sancionado por dopaje.



"Creo que el primer tiempo no tuvimos muchas ocasiones de gol. En lo físico vamos bien, tenemos que buscar ser más claros con el balón", dijo a periodistas Cueva al terminar el partido. El primer tanto llegó luego de un error del arquero escocés Jordan Archer, quien rechazó mal un ataque y el delantero Farfán aprovechó para disparar al arco, chocando la pelota en la mano de un defensor y el arbitro cobró un penal, que Cueva anotó.



El segundo gol se produjo tras un centro de Yoshimar Yotún dentro del área, que Farfán concretó con la pierna izquierda. Perú, que regresa a una Copa del Mundo después de 36 años de ausencia, jugará el 16 de junio frente a Dinamarca en el Grupo C del Mundial, conformado además por Francia y Australia. Escocia no clasificó al máximo certamen de fútbol.