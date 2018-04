Lallana sufre una lesión 'muy seria' y peligra su presencia en el Mundial

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha calificado hoy de "muy, muy seria" la lesión sufrida por el mediapunta inglés Adam Lallana, quien podría perderse el Mundial de Rusia 2018.



Lallana apenas duró cinco minutos sobre el césped de Selhurst Park, ya que nada más ingresar recibió una entrada del centrocampista del Crystal Palace Luka Milivojevic y, tras ser atendido, tuvo que dejar el campo.



"No he hablado con él pero le he visto. Es muy triste. Todavía no sabemos exactamente lo que tiene, pero las primeras impresiones parece una lesión muy seria. Parece algo muscular. Todavía no sabemos qué es, pero lo averiguaremos lo antes posible", dijo Klopp tras el partido, que acabó del lado del Liverpool por 1-2.



"Es nuestro amigo, nuestro compañero, un jugador de los nuestros que está pasando una temporada muy mala. Quizá uno de los mayores méritos de nuestro equipo es que llevamos jugando todo el curso sin Adam Lallana, algo que nunca pensé que fuera posible", explicó el alemán.



Preguntado sobre las opciones de estar en el avión a Rusia, Klopp insistió en que es "muy pronto" para saberlo, aunque la lesión, una posible recaída de una dolencia en la pantorrilla, "no tiene buena pinta". "Es muy pronto para pensar en eso. Esperamos que (la lesión) no sea muy seria, pero no tiene muy buena pinta, si soy honesto", comentó.