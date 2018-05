La 'pelea' de Wagner con Löw por no ser incluido en lista del Mundial

Sandro Wagner no fue incluido en la lista del Mundial para disputarlo con Alemania y el jugador, muy disgustado, renunció a la selección. Además, añadió que siempre fue honesto y el cuerpo técnico no lo valoró.

"Me retiro inmediatamente de la selección nacional", indicó Wagner el jueves al diario alemán 'Bild'. "Mentiría si dijera que no estoy decepcionado. El Mundial habría sido algo extraordinario", añadió. "Para mí, está claro que mi forma de ser, siempre abierta, honesta y directa, de abordar las cosas, no concuerda aparentemente con el equipo de entrenadores", finalizó.



Por otro lado, Joachim Löw, entrenador de Alemania, se pronunció sobre las declaraciones del jugador y afirmó que está tratando a los líderes del grupo como "perfectos idiotas".



"Lo siento como una crítica a sus colegas. Presenta a algunos de ellos, que juegan con nosotros desde hace una eternidad, que forman parte de los líderes del grupo, como si fueran perfectos idiotas. Como si estuvieran con nosotros únicamente porque no expresan sus opiniones. Puedo comprender que esté decepcionado, está claro, pero encuentro su reacción un poco exagerada. Todos los que nos conocen sabe cómo nos comprometemos siempre con los jugadores para que den su opinión, sean abiertos y francos, y expresen sus críticas. Esto es muy importante para nosotros", finalizó.