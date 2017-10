Pedro Gallese, el silencioso arquero de Perú que enfrentará a Colombia

0







Actualizado hace 56 minutos

El fútbol peruano no es una fábrica de cracs. Por eso es tan doloroso cuando un jugador con potencial se ciega ante el primer flash. Tan costoso para una selección que busca oro entre escombros. Son las dos orillas: hay muchachos mediáticos desde la primera foto y hay otros, acaso menos perseguidos, que crecen en el silencio. Sin prensa. O mejor, entregan mensajes sin hablar. De estos últimos, el nuevo producto de selección es arquero y se llama Pedro Gallese, la ‘muralla’ que tendrá que vencer el próximo martes Colombia.

No es un chiquillo pero sí fue un jotita, es decir, un arquero que con 15 años clasificó al Mundial sub-17 de Corea y, pese a su condición de tercer arquero detrás de Hermoza y Ulloa, fue llevado a la Copa “para fortalecer su crecimiento”. Así lo veía Jota Jota Oré, director técnico de las selecciones juveniles, que lo conocía del desaparecido club Real y había detectado en él una virtud cara: su inteligente perfil bajo.

A su vuelta, y cuando otros muchachos dejaban que los graben tomando desayuno, aceptó la recomendación menos popular: fichar por la Universidad San Martín, el club sin hinchas radicales y el que, sin duda, ofrece el mejor sistema para formar jugadores. Hizo todas las categorías que le faltaban ahí. Y aunque casi no atajó, salvo en sus últimos años en el equipo santo, tuvo dos buenos maestros: el ‘Chino’ Rivera en el banco y Leao Butrón en los entrenamientos.

Su fichaje por Juan Aurich en el 2015, que era dirigido por Roberto Mosquera, cuando ya no era una promesa, solo ratificó una línea de carrera: no fue a Alianza Lima, Sporting Cristal o la ‘U’, los clubes perseguidos hasta el baño por legiones de periodistas.

Se fue a Chiclayo, 770 kilómetros al norte de Lima y muchos más de la excesiva curiosidad y sobreprotección. El llamado para ser titular en la selección de Ricardo Gareca, en Eliminatorias y Copa América 2016, fue la consecuencia de 45 partidos en torneos locales 2015-2016 a un nivel claramente mejor que el de sus competidores. Si Raúl Fernández volvió a Lima y Libman se estancó al ritmo de su equipo, Gallese viajó a Estados Unidos y, en una notable curva ascendente, pasó de ser suplente a exportable: se fue a Veracruz, de México.

En Videna se refieren a él como “nuestro arquero”, en un marcado mensaje que lo blinda. Y lo dicen Cáceda, Carvallo y Penny, los tres porteros con los que compite en el puesto. Dos años después de su primer llamado, Gallese mejoró la reacción, la potencia de piernas, creció en arrojo y, según cuenta gente cercana al comando técnico de Perú, entrena como debutante.

Las tres atajadas clave en La Bombonera (dos a Messi y una a Alejandro Gómez) pueden haber sorprendido en Argentina, pero no a sus compañeros. Tuvieron que ver el entorno, las decisiones que tomó y, claro, él. Cuando se acusa a los medios de sobreexposición solo se ataca a un responsable y se olvida –con ironía– que existe otro personaje en la historia. Se olvida que si bien los futbolistas de hoy son entrenados para ser robots, no pueden tener la psicología de un bebé. Eso también se entrena. Pedro Gallese lo ha probado: se rompió un dedo hace dos meses, se entrenó en silencio y contra Argentina atajó 10 puntos. Se rompió un dedo: ayer parecía que tenía cien.

‘Me preparé’

“Estuve trabajando mucho y me preparé para estas fechas. Sabía que era duro por la lesión que tenía. Un mes y medio que no tapaba. Pero me preparé al máximo y estos son los resultados”, comentó Pedro Gallese una vez Perú igualó 0-0 en La Bombonera.

El portero también comentó sobre sus impresiones del empate sin goles frente a Argentina. Pedro Gallese rescató que se haya conseguido un punto en la complicada Bombonera, en donde Argentina pensaba en asegurarse dentro de los clasificados para clasificar a Rusia 2018.

“Muy contento, porque sacamos un buen resultado. Lo genial hubiera sido ganar con ese tiro libre de Paolo (Guerrero), pero sacamos un buen punto y todavía estamos con la ilusión de ir al Mundial”, puntualizó.

Perú se medirá con Colombia en lo que podría terminar con una larga sequía sin ir a un Mundial para Perú. Gallese será fundamental.

MIGUEL VILLEGAS

‘El Comercio’ de Perú

Lima