'Paraguay debe cuidarse de las individualidades de Colombia': A. Silva

0







Actualizado hace 10 horas

Antony Silva es la cara más conocida en Colombia de la Selección de Paraguay, que el jueves tratará de atravesarse en el camino del equipo que dirige José Pékerman. Jugó 209 partidos, en cinco años en el fútbol local: cuatro en el Tolima (de 2010 a 2013) y uno en el Medellín (en 2015).

Silva fue compañero de varios integrantes de la Selección. En el Tolima compartió camerino con Yimmi Chará. Y en el DIM jugó al lado de Frank Fabra y Daniel Torres.

Aún estaba en el DIM cuando Ramón Díaz lo llamó a la Selección para el comienzo de la Eliminatoria, en la que Paraguay hoy, con otro técnico, Francisco ‘Chiqui’ Arce, aún lucha por clasificar al Mundial. Hoy es el titular. Silva habló con EL TIEMPO del final de la ruta hacia Rusia y de lo que le espera a Colombia con ellos. No se rinden.

¿Cuáles son las cuentas que hacen en Paraguay para pelear un cupo al Mundial de Rusia?

Nosotros tenemos que ganar los dos partidos; sabemos que están ahí, eso no es imposible, al contrario. Las chances están intactas; para el ojo de cualquier persona puede ser muy difícil, para nosotros no lo son. Son partidos de fútbol, que puede ganar cualquiera. A Paraguay siempre le ha costado. No hemos podido llegar en una posición más acomodada, y ahora es el momento en donde hay que salir a ganar el partido para seguir teniendo chance hasta la última fecha.

Paraguay ha sido fuerte como visitante. Ganó en Argentina, en Chile, habían ganado en Venezuela. ¿Cómo juegan afuera, cómo plantean esos partidos?

Eso depende mucho de con quién vayamos a jugar. Es muy fácil decir que un equipo sale a proponer o que sale a contragolpear. Pero, no, eso depende de las características que tiene el rival y qué clase de jugadores va a poner para ese partido; entonces, el entrenador decide qué jugador poner, en qué lugar y cómo plantear el partido. Todo depende de cómo Colombia maneje su estilo.

Usted jugó en Colombia. ¿De qué deben cuidarse en Barranquilla?

No vamos a hablar de los aspectos extrafutbolísticos, como la famosa temperatura, la humedad y los detalles que siempre se mencionan de Barranquilla. El jugador paraguayo generalmente está acostumbrado a jugar en ese estilo, con esas cosas que están fuera del campo. Creo, más bien, que Paraguay tiene que cuidarse de Colombia, de los jugadores que tiene, de las individualidades. Los demás factores son para ambos, no es algo que no conozcamos.

En el juego en Asunción fue Colombia el que esperó, y ganó al final en un contragolpe. ¿Qué partido esperan esta vez?

Ese no siempre es el estilo de Colombia. Yo creo que nuestro entrenador ya tiene el esquema; incluso, la alineación, diría. Este es un técnico que sabe lo que quiere, a qué juega, y así lo demostró en los últimos partidos. Todo también va a depender mucho de lo que proponga Colombia. Paraguay es fiel a un estilo, y no saldría mucho de lo que viene haciendo. El ‘Chiqui’ es el que propone la manera de jugar; nos ha funcionado en los partidos de visitante, y esperemos que contra Colombia también nos resulte.

Hoy, Paraguay está a tres puntos del quinto lugar. ¿Por qué no han podido estar más arriba en la tabla?

Yo creo que hemos fallado de locales. Hemos perdido puntos increíbles, y eso nos ha costado en la posición. Si Paraguay hubiera conseguido otros resultados en casa, el panorama sería otro. Hoy tenemos cuesta arriba la clasificación, pero eso no significa que esté perdido; queremos seguir peleando por ese espacio y por clasificar al Mundial. A pesar de estas derrotas, el equipo está intacto mentalmente. Vamos a pelear hasta la última fecha contra Venezuela, pero el primer paso hay que darlo en Barranquilla.

Del segundo, que es Uruguay, al séptimo, que es Paraguay, hay seis puntos, dos partidos. ¿Sí es tan pareja la Eliminatoria, sí es tan parecido el nivel entre todos los participantes?

Es bastante complejo, porque hay un equipo que sacó provecho del puntaje que logró al comienzo. Luego, la tabla se emparejó muchísimo. En los últimos partidos se acortaron las distancias por los puntos que se habían conseguido en otros lugares, pero eso no le quita méritos a ningún equipo. Nosotros no estamos en el lugar dónde deberíamos estar porque hemos fallado aquí, en algunos partidos. Está parejo, porque en las primeras fechas estaba muy partida la tabla. Hubo equipos que empezaron bien y no supieron mantenerse, como le pasó a Ecuador. Todo está muy apretado, y se va a pelear hasta el final. Creo que todos los equipos van a tener la posibilidad de clasificar en la última fecha; se puede esperar cualquier cosa y cualquier sorpresa. Somos conscientes, no es fácil para ninguno.

José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En twitter: @josasc