Paolo Guerrero podrá jugar el Mundial: Tribunal Suizo y TAS lo permite

El futbolista peruano Paolo Guerrero podrá disputar el Mundial de fútbol de Rusia 2018, tras haber obtenido este jueves la "suspensión provisional" de su sanción de 14 meses por dopaje. El Tribunal Federal de Suiza ha admitido el recurso y la petición urgente de suspensión de ejecución que Guerrero presentó el pasado viernes. La decisión se hizo pública apenas una hora después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunciase que no se oponía a la petición del capitán peruano.

La Federación Peruana de Fútbol comparte con alegría el comunicado de nuestro jugador Paolo Guerrero sobre la decisión del Tribunal Federal Suizo. ¡Felicidades Paolo! pic.twitter.com/cycKpdTjVI — FPF (@TuFPF) 31 de mayo de 2018

El TAS no se opone a esta petición del jugador, informó este jueves en un comunicado. Paolo Guerrero dio positivo por un metabolito de la cocaína tras un control en un partido de clasificación para el Mundial, el 5 de octubre de 2017 frente a Argentina. El capitán de la selección peruana fue sancionado primero por la Fifa con un año de inhabilitación. El Comité de Apelación del propio organismo rebajó después el castigo a seis meses. Pero tras sendos recursos de Guerrero, en busca de su total absolución, y de la Agencia Mundial Antidopaje, que pedía entre uno y dos años, el TAS fijó el pasado 14 de mayo la sanción en 14 meses, lo que dejaba al jugador fuera de la Copa del Mundo.



"El señor Paolo Guerrero presentó una solicitud urgente de suspensión de ejecución de la sanción al objeto de poder participar en la próxima Copa del Mundo de FIFA en Rusia. El TAS no objetará la solicitud urgente de suspensión presentada por el señor Guerrero", dice el texto.



En un último intento de ser capacitado para acudir a Rusia, Guerrero presentó el pasado viernes un recurso y una solicitud urgente de suspensión de la sanción ante el Tribunal Federal Suizo. "El TAS no objetará la solicitud urgente de suspensión presentada por el sr. Guerrero", dice la nota del organismo arbitral.



El de Rusia será el primer Mundial para la selección de Perú en los últimos 36 años. El equipo de Ricardo Gareca partió este miércoles rumbo a Suiza para disputar unos encuentros amistosos antes del Mundial.