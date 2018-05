'Cuando los peruanos nos unimos, todo es posible': Paolo Guerrero

Este jueves a Paolo Guerrero le llegó la noticia más esperada. El Tribunal Federal Suizo aceptó su medida cautelar urgente y le permitió jugar el Mundial de Rusia con Perú y, luego, continuar con el pago de su sanción de 14 meses impuesta por el TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte).



“El Tribunal Federal Suizo ha dejado en suspenso la injusta sanción impuesta en mi contra y en consecuencia me ha habilitado para integrarme a mi Selección y participar en el Mundial de Rusia, como su capitán. Esta decisión, hace justicia, al menos parcialmente y compromete mi agradecimiento al Tribunal Suizo”, fueron las primeras palabras de Guerrero comunicadas a través de la Federación Peruana de Fútbol.



En la carta agradece al pueblo peruano por siempre confiar y a todas las autoridades del deporte que se expresaron a su favor como la Fifa, el sindicato de jugadores, las selecciones de Francia, Dinamarca y Australia, rivales de Perú en la fase de grupos del Mundial. “Mi gratitud eterna a mi país, a los millones de compatriotas que se han unido a mí, de miles de maneras diferentes, con un común denominador: el cariño desbordado. Yo los invito a seguir unidos y a entender que más allá de cualquier diferente opinión, los peruanos unidos podemos lograr cualquier cosa que parezca imposible”, apuntó el atacante.



“Mi batalla sigue y de ello seguirán a cargo mis abogados, a quienes también agradezco. Yo me uno a mi Selección y junto a mis compañeros, me comprometo a dar el mayor de mis esfuerzos para darle nuevas y mayores alegrías a mi país. Ya no hay límites. Ya no hay sueños imposibles, porque está demostrado que cuando los peruanos nos unimos, todo es posible", finalizó Paolo Guerrero



Tras el partido Perú-Argentina, el 5 de octubre por las eliminatorias sudamericanas, el capitán del equipo local, Guerrero, dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida entre los productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



La FIFA anunció en diciembre que la suspensión de un año infligida al delantero del Flamengo (Brasil) se había reducido a seis meses y terminaba el 3 de mayo, lo que debía permitirle disputar el Mundial.



A mediados de mayo, el TAS anunció, tras sendos recursos del futbolista y de la AMA, que la suspensión del jugador de 34 años pasaba de 6 a 14 meses, lo que dejaba a Guerrero sin Mundial, pero hoy la vida le sonríe al peruano y estará con su selección.