Osorio considera lamentable que Croacia no juegue este martes con sus figuras

El colombiano Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección mexicana de fútbol, considera "lamentable" que Croacia no vaya a alinear a sus mejores figuras el martes en el amistoso entre ambos cuadros.

"Me parece lamentable, porque la idea de estos partidos es enfrentarse a cada rival con su mejor once y nosotros tomar la decisión de cómo podemos enfrentarlos", dijo el entrenador al llegar a Dallas, sede del encuentro.



Según Osorio, anhelaba tener delante a algunos de los croatas considerados entre los mejores jugadores del mundo como los centrocampistas Ivan Rakitic, del FC Barcelona, y Luka Modric y Mateo Kovacic, del Real Madrid, entre otros.



"Lastimosamente ellos han tomado otra decisión que no conozco ni tengo los argumentos suficientes para dar una opinión al respecto, pero sí me parece que a futuro los organizadores deben tener en cuenta esa situación y tener sugerencias y normas dentro del contrato para jugar contra el mejor once posible del rival", dijo.



Osorio dirigió este domingo el entrenamiento del "tri" en San José, California, después de lo cual el equipo viajó a Dallas, donde el martes cumplirá su segundo amistoso de la fecha FIFA, tras derrotar por 3-0 a Islandia.



Hace dos días Miguel Layún convirtió dos goles y Marco Fabián uno para guiar a México al triunfo sobre los islandeses, en un encuentro en el que el marcador no reflejó lo sucedido en la cancha porque los europeos se plantaron bien y fueron un duro rival.



Mañana México hará su último entrenamiento antes de enfrentarse a los croatas con sus figuras disponibles excepto el centrocampista Héctor Herrera, quien causó baja por una lesión y viajó a Portugal para incorporarse a su equipo, el Oporto, y continuar sus trabajos de recuperación.



Los duelos ante Islandia y Croacia forman parte de la última parte del adiestramiento del equipo para el Mundial, en el que México jugará sus tres primeros partidos en el grupo F frente al campeón Alemania, a Suecia y Corea.



México se clasificó a los octavos de final en cada una de las últimas seis Copas Mundiales, pero en ninguna avanzó a cuartos, lo cual pretenderá lograr este año Osorio en Rusia.