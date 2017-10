'No tengo ningún problema en dejar la selección antes de 2018': Piqué

0







Actualizado hace 2 horas

El jugador del Barcelona Gerard Piqué, visiblemente emocionado, dejó en el aire su continuidad en la selección española "si molesto no tengo problema en dar un paso al lado"- al tiempo que criticó la actuación del Gobierno y al presidente Mariano Rajoy.

"Si el entrenador o cualquier persona de la federación (española) cree que soy un problema o molesto no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes de 2018",afirmó.

Piqué, en #Radioestadio: "Si el mister o la @rfef piensa que soy un problema me echaré a un lado y dejaré la @SeFutbol antes de 2018" pic.twitter.com/rlJAVjDjSZ — Radioestadio (@Radioestadio) 1 de octubre de 2017

"Lo que ha pasado lo ha visto todo el mundo y esta decisión empeoro muchísimo las cosas y que es una de las peores decisiones de este país en los últimos 40 años porque solo hizo separar más Cataluña de España y esto puedo tener consecuencias. Pero con un presidente que tiene el nivel que tiene, que no sabe ni hablar inglés, es muy difícil", señaló.

Piqué hizo estas declaraciones después del encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas, en el que el Barcelona ganó 3-0 en un partido que se disputó a puerta cerrada.

Además, el defesor agregó que: "se intentó anular el partido por todos los medios. Ha sido un día muy duro, probablemente el que más desde que soy profesional. Mi opinión cuenta poco. Al final hemos decidido jugar entre todos".

El zaguero central concluyó su intervención ante los medios al dejar en claro su opinión sobre la votación independentista de Cataluña: “Se vota en blanco, sí o no. En el franquismo no se podía votar y ahora tenemos la oportunidad de poder hacerlo, soy y me siento catalán. La gente de aquí se comportó perfectamente en los últimos años. No hubo ninguna muestra de agresión, pero tuvo que venir la Guardia Civil y la Policía Nacional para actuar de la forma que actuaron".

Redacción Futbolred

Con información de EFE