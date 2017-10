Nigeria, primer país africano que clasificó al Mundial de Rusia 2018

Actualizado hace 4 horas

La selección de Nigeria ganó 1-0 a Zambia con un tanto del jugador del Arsenal Alex Iwobi y se convirtió en la primera selección africana clasificada para el Mundial de Rusia.

El conjunto dirigido por el alemán Gemor Rohr ganó un duelo ante su rival directo por la primera plaza del grupo del grupo B de la zona africana de clasificación y sumó tres puntos con los que alcanzó el torneo ruso.

Superb combo goal by @mikel_john_obi, @OfficialIdeye and @67Kelechi last year vs Zambia when we kicked off Russia 2018 @FIFAWorldCup qualifying series #NGAZAM #SoarSuperEagles #MondayMotivation pic.twitter.com/jX0rgIikrE