El fantasma de las lesiones no descansa: Araujo es baja en México

El defensa Néstor Araujo, uno de los jugadores de mejor rendimiento al mando del entrenador Juan Carlos Osorio al frente de la selección mexicana, causó hoy baja por lesión del equipo que jugará el Mundial de Rusia 2018.

"Después de realizársele estudios a Néstor Araujo, el jugador causa baja de la concentración de la selección nacional de México, al presentar una tendinitis", informó en un comunicado la dirección la Federación Mexicana de Fútbol en referencia a un fuerte golpe de rodilla del cual no se recuperó.



La ausencia del zaguero del Santos laguna, campeón de México, es una baja sensible para el equipo de Osorio porque se trata de uno de los zagueros con mejor forma deportiva en los últimos encuentros del Tri.



Integrante de la selección campeona olímpica de Londres 2012, Araujo ha sido un fijo en las alineaciones de Osorio en la pasada Copa América, en las eliminatorias mundialistas y la Copa Confederaciones y parecía seguro titular en Rusia 2018.



La lesión del futbolista ocurrió el pasado 27 de marzo en el amistoso que México perdió por 0-1 ante Croacia en Arlington Texas, y aunque al inicio los reportes médicos fueron favorables, el jugador mejoró con lentitud y no pudo regresar a la alineación del Santos en la liga local.



Según la nota, Araujo regresará a su equipo para que el cuerpo médico del Santos determine los pasos a seguir con el propósito de que sane y esté disponible en julio cuando arrancará el torneo Apertura 2018.



La salida del defensa deja la preselección mexicana con 27 jugadores, de los cuales quedarán fuera cuatro cuando Osorio de en los próximos días los elegidos para ir a Rusia. En el grupo hay cinco jugadores más en procesos de recuperación de lesiones, los defensas Diego Reyes y Héctor Moreno y los volantes Andrés Guardado, Giovani Dos Santos y Jonathan Dos Santos.



El Tri viajará este jueves a Estados Unidos para enfrentar el lunes a Gales y el 2 de junio se despedirá de sus aficionados en otro amistoso, contra Escocia, en el estadio Azteca de la capital.