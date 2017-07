'Mi error nos costó la final, hoy sufro por el fútbol': Marcelo Díaz

0







Transcurría el minuto 20 de la final de la Copa Confederaciones entre Alemania y Chile, cuando Marcelo Díaz intentó salir jugando del área, pero el delantero alemán Timo Werner le robó el balón y dejó a su compañero Lars Stindl solo frente al arco, para que anotara el que sería el gol definitivo del partido.

A vistas de todos, la derrota de la ‘roja’ pasó por ese error individual, pero fue el esfuerzo y despliegue físico de los jugadores chilenos los mejores argumentos para respaldar al volante 'austral'. Sin embargo, los 22 remates chilenos no pudieron vulnerar el arco defendido por Ter Stegen.

“Me duele mucho el error que cometí porque fue lo único que marcó la diferencia en el partido. Mis compañeros han hecho un gran esfuerzo, jugaron de la mejor forma los 90 minutos, pero lamentamos que no pudimos marcar. Mi falla nos costó la final”, aseguró Díaz.

En medio de lágrimas y su voz entrecortada, la autocrítica fue lo que predominó en las declaraciones del jugador que milita en el Celta de Vigo. No está acostumbrado a cometer este tipo de errores, pero se hizo responsable de la derrota y la no consecución del título de su selección.

“No soy un jugador que suele fallar, esta era la peor ocasión para hacerlo. No queda más que levantarse, lo hemos hecho muchas veces. Así que me voy con la cabeza en alto por lo hecho”, dijo el mediocampista chileno.

La parte más emotiva llegó cuando, antes de retirarse de la zona mixta, recordó aquella noche del 6 de noviembre de 2003, cuando su hermano, Gonzalo Díaz, se suicidó al colgarse de un árbol en el patio trasero de su casa.

“Así como hace 14 años me tocó sufrir en lo personal con mi familia, hoy sufro por cuestiones del fútbol. No me queda más que levantarme y darle gracias a todos por el apoyo”, concluyó Marcelo Díaz mientras se retiraba desconsolado del estadio de San Petersburgo.

Redacción Futbolred