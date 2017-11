'Me daba vergüenza decir que quería estar otra vez': Lionel Messi

0







Actualizado hace 1 hora

Lionel Messi ya no está en Rusia junto a la selección argentina. Por decisión de Jorge Sampaoli, el capitán regresó a Barcelona. ¿El motivo? Según explicó el entrenador, no cargar al ‘10’ de partidos innecesarios en una exigente temporada que terminará con el Mundial Rusia-2018.

Esta ausencia del mejor jugador del mundo es temporal. Sin embargo, siempre que no está, la mente traslada al hincha a aquellos días en los que parecía que ‘Leo’ jamás iba a volver a vestir la camiseta del conjunto nacional, luego de que renunciara tras perder la final de la Copa América 2016.

Recientemente, en una entrevista con el canal ‘DirecTV’, Messi recordó aquella difícil decisión y reconoció que le dio mucha vergüenza decir que quería regresar.

"Fue un cúmulo de cosas que me hicieron llegar a esa decisión, que era real y que la sentía. Pero después pensaba en un partido de la selección en el que no estaba... Y me llamaba. Y quería estar otra vez. Y me daba vergüenza decir que quería estar otra vez", confesó el Diez, días atrás, antes de la victoria 0-1 frente a Rusia.

¿Cuánto tiempo tardó en recapacitar? "No me acuerdo exactamente, pero fue un arrepentimiento muy rápido. Lo pude pensar de otra manera, más frío. Y me daba vergüenza por la decisión que había tomado, porque en ese momento era lo que sentía, era verdadera. Pero quería volver a estar. El Patón ( Edgardo Bauza), en su momento, y los compañeros me hicieron todo más fácil", apuntó Leo, resaltando el esfuerzo de ex DT de la selección argentina y del plantel.

Canchallena.com

La Nación

Argentina

GDA