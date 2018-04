¡Alerta en Serbia! Nastasic se lesionó y es duda para el Mundial

El central serbio Matija Nastasic estará varias semanas fuera de las canchas por una lesión de rodilla, que pone en duda su participación en el Mundial que se jugará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio.

"Estaré fuera de las canchas durante varias semanas después de sufrir una lesión en mis ligamentos de la rodilla, pero no sé exactamente cuánto tiempo estaré de baja o si me recuperaré a tiempo para la Copa del Mundo", dijo este miércoles el defensor, de 25 años, al sitio web 'B92' (www.b92.net).



Nastasic, que juega para el Schalke 04 de Alemania, no especificó cuándo o cómo se lesionó, aunque fue sustituido el sábado en los minutos finales de la derrota 3-2 de su equipo contra el Hamburgo. Su ausencia sería un gran golpe para las esperanzas de Serbia, de llegar al menos, a los octavos de final del Mundial, ya que el entrenador Mladen Krstajic no tiene muchas opciones de calidad en la defensa.



Serbia compartirá el grupo E en la primera fase del Mundial con Brasil, Suiza y Costa Rica.