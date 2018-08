Siguen las despedidas: Mario Mandzukic no jugará más para Croacia

El delantero croata Mario Mandzukic anunció en sus redes sociales que dejará de hacer parte de la selección de Croacia, en una carta llena de emotividad y agradecimiento.

“No hay un momento adecuado pero es el momento para mí. Si pudiéramos, creo que todos jugaríamos por Croacia mientras vivamos porque no hay mayor orgullo. Hice mi mejor esfuerzo para dar mi contribución al mayor éxito del fútbol croata.”, dijo uno de los referentes del equipo que hizo historia al jugar su primera final en el reciente Mundial de Rusia.



“Siempre me gustó hablar en el campo en lugar de fuera de él. Por lo tanto, estas palabras son más duras que enfrentar a un oponente o correr un sprint en 120 minutos. Más difícil, porque sé cuánta felicidad me traen las reuniones, los partidos y las victorias. Más difícil porque sé qué honor es vestir una camiseta croata y representar a tu país. Más difícil, porque sé que después de estas palabras no voy a regresar”, añadió.







El croata dijo que aunque la medalla de plata le dio una nueva energía es momento de despedirse de sus seguidores, a quienes les dedicó buena parte de su mensaje: “Hemos experimentado nuestros sueños, hemos tenido éxito histórico y hemos sentido el increíble amor de los fanáticos. Este mes, así como la llegada a Zagreb, Slavonski Brod y en toda Croacia, seguirán siendo el recuerdo más importante de mi carrera. Fue el viaje más hermoso con el equipo y el mejor regreso a casa. Estoy muy feliz, orgulloso de la plata por la que hemos estado muriendo durante años, a través de mucho esfuerzo, esfuerzo, trabajo, decepción y momentos difíciles”.



Mandzukic agradeció el apoyo por los 14 años que vistió la camiseta de su país y envió su agradecimiento a cada uno de los amigos que hizo en el camino. “Siempre me entregué y dejé mi corazón en el campo. Gracias por haberlo reconocido y estar conmigo y con el equipo. Hasta hoy he estado contigo, desde ahora seré uno los fanáticos croatas más destacados”.