Suárez quiere sacarse en Rusia 'la espina' de lo que vivió en Brasil

El delantero Luis Suárez cree que con 31 años puede llegar a disputar el Mundial de 2022 en Catar y ve el de Rusia como una buena oportunidad para sacarse la espina de lo que vivió hace cuatro años en el de Brasil.

"No creo que sea mi último Mundial, cumplí 31 en enero, todavía queda, pero obviamente que estoy disfrutando mucho el momento en la actualidad", declaró el jugador del Barcelona a la radio local Rincón.



Añadió que encarará el Mundial de Rusia con el deseo de sacarse "la espina a nivel personal", al aludir a su expulsión del torneo por propinar un mordisco a un rival. La Fifa separó del Mundial de Brasil a Suárez por morder al italiano Giorgio Chiellini en el partido que clasificó a la Celeste a los octavos de final. Aseguró que en ese torneo, que encaró con una recuperación sorprendente de una lesión, pudo "aportar mucho más" a su país.



Dijo que la preparación al Mundial de Rusia, en el que debutarán contra Egipto el 15 de junio, está orientada a llegar "con el perfil que llega siempre Uruguay: humilde, trabajador, unidos". Anticipó que el seleccionador tendrá que encarar una situación "complicada", por el buen momento que vive toda la plantilla. "No me gustaría estar en la cabeza de 'el Maestro' a la hora de decidir el grupo porque para mi la tiene muy complicada", dijo.



"La ilusión de un jugador que va al Mundial no se pierde y siempre se sueña en grande. Debemos ir siempre con el pensamiento de pasar la fase que son partidos complicadísimos y después son once contra once y el que este mejor ese día va a ir avanzando, ahí está la clave, en pasar de fase", concluyó.