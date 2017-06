Los errores que no le perdonan a Juan C. Osorio en Selección de México

0







No es nuevo que quieran ‘comerse crudo en un asado’ al técnico colombiano Juan Carlos Osorio en México. Casi desde su llegada el clima fue adverso, por decirlo menos. Y hoy, tras la clase de fútbol que dieron los chicos de Löw en la semifinal de Copa Confederaciones, la crítica se frota las manos.

El análisis, en México y en el mundo del fútbol, debería partir de los resultados. Ellos dicen que Osorio sólo ha sufrido tres derrotas en 26 partidos dirigidos: 0-7 contra Chile en Copa Confederaciones, 1-2 contra Croacia en amistoso y 1-4 contra Alemania en la semifinal de la Copa Confederaciones. Es más, en 6 fechas disputadas de la Eliminatoria de Concacaf al Mundial de Rusia 2018, México está a punto de asegurar su cupo pues es líder con 14 puntos, 3 más que Costa Rica y tiene +7 en diferencia de gol.

Sin embargo, hay razones de peso para criticar cuando encima caen cuatro goles, no de Alemania, que es campeón del mundo y finalista europeo juvenil, sino de lo que en México llaman ‘un equipo B’. Ahora: ¿Cuántos países del mundo no quisieran (quisiéramos) un grupo suplente así para clasificar a Rusia dentro de un año?

El rival no era de menor cuantía, y ese es un primer punto en defensa de Osorio. Pero sí que es cierto que hubo errores desde el planteamiento de esta semifinal que difícilmente le van a perdonar al DT.

Osorio cometió errores que le costaron caros en la Confederaciones😔🇲🇽https://t.co/It3MXavOZI#LoMásVisto — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 30, 2017

El primero, el que tal vez más ha dolido, es la ausencia de Carlos Vela, primero entre los once inicialistas y luego durante los 90 minutos. Y aquí no hay mexicanos, hay españoles, del Diario Marca, cuestionando la decisión de no usarlo: “Si había alguna mínima posibilidad para los aztecas de sorprender a la versión 'B' de Alemania, se esfumó cuando Osorio decidió dejar a Vela en el banquillo. Piedras contra su propio tejado”, decía la nota.

Y sí. Con un partido gris en definición de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Jiménez neutralizado, no por el rival sino por la falta de conexión de equipo en ataque, la carta debió ser Vela. Infortunadamente, Osorio prefirió evitar otro 7-0 (como contra Chile en Copa Confederaciones) y prescindió de su talento. Sin él, no hubo chispa creativa.

El otro tema de discusión –acusación- fue el funcionamiento defensivo del equipo. Y en eso sí que tienen razón los críticos. México lució partido entre la defensa y el medio campo y eso fue caldo de cultivo para el veloz y práctico ataque alemán. Algunos creen que la excesiva rotación impide el conocimiento y el funcionamiento óptimo de esos circuitos, que se ‘aceitan’ a base de repeticiones. Pero es el sello de Osorio. No lo va a cambiar.

Lo segundo requiere repetición, tras rep.Si tu elección no es la mejor para ejecutar tu plan regularmente las cosas no salen bien. — Mariano Trujillo (@marianot19) June 29, 2017

El otro asunto importante pasa por el rendimiento individual de los jugadores, un tema en el que pocos mexicanos hacen autocrítica. No fue el día de ‘Chicharito’, pero tampoco de los centrales Moreno y Araújo, siempre superados por la velocidad alemana; ni de los laterales Layun o Alanís o del propio Herrera, otro que quedó sembrado en la mitad. Es evidente que el plan de Osorio, en el papel, pasaba por un funcionamiento óptimo de todos ellos, que no se notó y que esta vez no pudo taparse sólo con el amor propio.

Fracaso de Confederaciones: No toda la culpa es de Osorio.El problema es más de fondo.Tiene que ver con la administración de nuestro futbol. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 29, 2017

México llegó lejos en la Copa Confederaciones a pesar de sus muchas limitaciones. Y pasa por el DT pero también por una carencia de figuras que hagan diferencia.

“Somos eficientes para crear oportunidades pero no somos eficaces. Y ellos, entre las muchas cosas buenas que tienen, sobresale la eficacia”, decía Osorio tras la goleada. Y sí. En Concacaf alcanza, pero afuera es un hecho que la distancia con el primer mundo es sideral.

