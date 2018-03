Messi no estará contra Italia y espera jugar frente a España

Lionel Messi, capitán y estrella de la selección argentina, no ha entrado este viernes en la convocatoria para el partido amistoso contra Italia por unas pequeñas molestias en los abductores, aunque todo apunta a que llegará a tiempo para el encuentro el próximo martes contra España en Madrid.



El rosarino, junto al seleccionador, Jorge Sampaoli, y a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), creyó conveniente no arriesgar, por lo que no se vestirá de corto frente a la 'Nazionale'. Messi, uno de los grandes reclamos del amistoso en Manchester, ha asegurado no obstante que es "optimista" y que confía en llegar a tiempo al amistoso del próximo martes en el Wanda Metropolitano contra España.



"Vengo con molestias desde hace tiempo en el isquio-aductor. Entreno normal, pero en los últimos días sentí la dolencia y decidimos esperar por todo lo que viene. Todavía queda un largo camino y tenemos también cosas importantes en el club", dijo Leo a su llegada al Etihad Stadium a la cadena TyC Sports.



"Soy optimista. Tengo muchas ganas de jugar (ante España). Ojalá pueda estar y llegar de la mejor manera", añadió. La ausencia de Messi este viernes en el once la suplió Sampaoli con el volante del París Saint-Germain Giovani Lo Celso.



EFE