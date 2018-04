Batshuayi no va más esta temporada y es duda para Bélgica en Mundial

El delantero belga Micky Batshuayi, cedido por el Chelsea al Borussia Dortmund, se perderá las cuatro jornadas que quedan de la Bundesliga debido a una lesión de tobillo que sufrió en el derbi de la cuenca del Ruhr contra el Schalke.

Así lo informó este lunes el club alemán, sin precisar el diagnóstico, y el propio jugador, a través de su cuenta de twitter, admitió que su temporada ha terminado.



"Mi temporada probablemente ha terminado y no podré corresponder a la confianza que el Dortmund ha puesto en mí", dijo el delantero belga, que llegó en el mercado de invierno para sustituir a Pierre Emerick Aubameyang, traspasado al Arsenal.



Batshuayi se lesionó en una jugada cerca del final del partido contra el Schalke y tuvo que abandonar el estadio con muletas. Inicialmente, se habló de una posible fractura de tobillo, pero la lesión no parece llegar a ese extremo de gravedad.



No obstante, el Dortmund tendrá que prescindir de Batshuayi en la lucha por la clasificación a la Liga de Campeones y corre el riesgo de no llegar a tiempo para el Mundial de Rusia.