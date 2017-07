La Volpe cuestiona a Juan Osorio: '¿Por qué hace tantas rotaciones?'

0







El argentino Ricardo La Volpe consideró este miércoles que con el sistema de rotaciones que ha puesto en práctica el colombiano Juan Carlos Osorio en la selección de fútbol de México, se da el mensaje que el ‘tri’ carece de figuras y líderes.

La Volpe, quien fue seleccionador de México entre 2002 y 2006, publicó un escrito en la red social Facebook con el título de "Lógica del Fútbol" en el que expresó sus opiniones sobre diversos temas del balompié del país.

"¿Alguien sabe cómo va a jugar México, cuál es su sistema, quiénes son sus figuras o cuáles son sus carencias? Estamos dando un mensaje al mundo de que no tenemos grandes figuras o líderes y que no nos vean con peligro, como una potencia", apuntó el argentino.

La Volpe señaló que la responsabilidad "no es solo cosa del técnico, yo creo que es un punto muy importante de los propios jugadores, porque me extraña que, en un diálogo con el cuerpo técnico, no se hable de la titularidad".

Para ejemplificar su postura, La Volpe, de 65 años, dio nombres de jugadores de las selecciones de Chile, Argentina y Brasil.

"Nadie desconoce la actualidad del fútbol, pero entonces me pongo a reflexionar, ¿por qué México es diferente en su forma de trabajar? ¿Por qué su técnico hace tantas rotaciones? Yo veo que en el mundo las grandes selecciones tienen a sus jugadores titulares, siendo claves para su sistema", apuntó.

Dijo que Chile tiene a jugadores como Vidal, Medel, Vargas, Islas y Alexis, mientras que Argentina tiene a Messi, Di María, Higuaín, Mascherano, Tévez y en su momento Riquelme, y Brasil tiene una base con Neymar, Coutihno, Thiago y Marcelo.

"Lo que quiero decir es que tanto periodistas, técnicos y jugadores saben contra quien van a jugar y las potencias de esas selecciones como también sus falencias", escribió.

La Volpe dijo que tiene autoridad para hablar del tema porque cuenta con la experiencia de haber estado en la selección y advirtió que México tiene 12 meses para mejorar y alcanzar el objetivo del quinto partido en la Copa del Mundo Rusia-2018.

"Tenemos un año para que todo el cuerpo técnico, selección, jugadores y directivos se comprometan a lograr la primera meta, que es pasar al quinto partido y de ahí a seguir creciendo para lograr un campeonato", finalizó.

EFE