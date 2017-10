La última vez de Argentina en La Bombonera: empató con Colombia

0







Este jueves el estadio de La Bombonera será el epicentro de, tal vez, el partido más llamativo y decisivo de las Eliminatorias Suramericanas a Rusia-2018. Argentina recibirá a Perú en igualdad de puntos y con la obligación de ganar para soñar con la clasificación directa al Mundial, aunque está en puesto de repechaje.

La presión de los hinchas, que el estadio late, que los peruanos podrían temer al ambiente…esas y muchas más fueron las razones para que la AFA haya cambiado de sede a la selección argentina, del Monumental a La Bombonera. Sin embargo, el último antecedente en Eliminatoria se dio hace 20 años y no fue victoria: fue un empate con Colombia.

El 16 de noviembre de 1997, Argentina también cambió de estadio para enfrentar a Colombia, que cuatro años atrás le había ganado 0-5 en el Monumental. Así, pensó que el mítico estadio ‘xeneize’ iba a cambiar la historia y que la revancha sería más factible.

¡Oh sorpresa! Colombia no solo no se ‘arrugó’ en esa cancha, si no que despertó los miedos albicelestes cuando Carlos el ‘Pibe’ Valderrama anotó a los 10 minutos de juego. 0-1 y silencio en el estadio. Por fortuna para Argentina, Fernando Cáceres logró poner el 1-1 definitivo a los 69, pero no pesó la mística del popular estadio.

Claro que en aquel partido, ambas selecciones habían llegado clasificadas. Esta vez, Perú tiene las mismas condiciones, ventajas y desventajas que Argentina. Será un partido de mucha tensión, de equipos parejos aunque la local tenga mejores individualidades. ¿Pesará esta vez La Bombonera?

Redacción Futbolred