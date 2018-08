Kalinic rompió el silencio sobre su salida de Croacia  en el Mundial

El delantero croata Nikola Kalinic, último fichaje del Atlético de Madrid por las próximas tres temporadas, elogió este lunes a sus dos compañeros de ataque Antoine Griezmann y Diego Costa, "tal vez de los mejores delanteros de Europa", pero anunció que competirá al "máximo" para jugar en el club rojiblanco. "No tengo otra que luchar y competir para intentar conseguir minutos en el equipo y jugar.

Yo tengo mucho respeto hacia esos dos jugadores. Hay muchos partidos, habrá momentos de cansancio, de mejor estadio, así que yo espero jugar", expresó durante su presentación en el auditorio del estadio Wanda Metropolitano. "Daré lo máximo por este club. Voy a ayudar a todos mis compañeros de equipo para conseguir los objetivos.

Tenemos muchas metas. Haré lo máximo para lograrlas", remarcó Kalinic, que ya debutó el pasado sábado en un amistoso contra el Inter en el Wanda Metropolitano: "Me sentí muy bien en este magnífico estadio". "Es sólo el comienzo. Todavía tengo que acostumbrarme al trabajo en el club, a los compañeros del equipo. Necesito un poco más de tiempo. El miércoles (en la Supercopa de Europa contra el Real Madrid) vamos a dar el máximo. Jugamos contra un rival muy importante, será difícil, pero yo espero que ganaremos", apuntó.

"Sigo al Atlético desde hace mucho tiempo. Sé cómo se trabaja. He hablado con Sime Vrsaljko (jugó en el Atlético las dos últimas campañas y ahora está cedido en el Inter de Milán). Sé que se trata de un equipo que trabaja mucho, que da el máximo. No me da miedo. Tengo ganas de empezar a jugar y luchar por un puesto", recalcó.

A sus 30 años suma 121 goles en su carrera a nivel de clubes, desde el Hajduk Split al Milan, pasando por el Fiorentina, el Blackburn Rovers y el Dnipro, además de quince más con la selección croata, de la que fue apartado por el seleccionador en la primera jornada del pasado Mundial de Rusia 2018. Luego renunció a la medalla de plata conseguida por el equipo en el torneo.

"Lo que ocurrió en la selección ocurrió. Era una decisión de nuestro seleccionador. Él no quiso contar conmigo en el Mundial. He aceptado esa decisión. No quise coger la medalla porque no he competido, no he jugado y no he ayudado para conseguir ese gran resultado de Croacia. Ahora me esperan nuevos retos. Lo que pasó, ya pasó, y ahora seguimos", repasó el atacante.

Antes, Enrique Cerezo, presidente del Atlético, lo presentó como "un delantero con gran talento que ha demostrado durante las últimas temporadas en un campeonato tan exigente como el italiano que es un gran jugador". "A partir de ahora, serán nuestros aficionados los que disfruten de tu juego y tus goles", le dijo a Nikola Kalinic.

"Siempre siendo fieles a nuestro estilo, a nuestros valores, a nuestra humildad y ambición, nuestras exigencias son máximas. Estoy convencido de que con tu carácter y entrega contribuirás a pelear por nuestras metas. Esta es una semana muy importante para el Atlético de Madrid y lucharemos por brindar otro título a nuestra afición. Espero que sea el primero de muchos que puedas celebrar con nosotros", añadió Cerezo, que auguró: "Vas a triunfar".