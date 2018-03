100 momentos de Colombia en los Mundiales: El DT que superó a tres campeones del mundo

En el pasado Mundial de Brasil 2014, un colombiano sorprendió a propios y extraños dirigiendo a un aparente seleccionado débil, llamado a ser la cenicienta de su grupo, en el que tenía que enfrentar a tres equipos de historia, tradición y que sabían lo que era ser campeones del mundo.



Se trata de Jorge Luis Pinto, el primer entrenador cafetero que superó a tres monarcas mundiales en una misma Copa dirigiendo a Costa Rica. El sorteo decidió que el seleccionado centroamericano debía enfrentar a Uruguay, Italia e Inglaterra. Misión imposible, según la prensa y los entendidos, para que los ticos soñaran con avanzar de ronda.

"No tenemos que venir con miedos ni temores, nos tocó este grupo y lo vamos a enfrentar con las ganas que tenemos y el trabajo de siempre. Nos gusta competir con los grandes, es un desafío hermoso. Lo que les digo con plena certeza es que Costa Rica será duro de vencer, de eso tengan absoluta seguridad", fue el discurso de Pinto Afanador en los meses previos al certamen.



Muchos veían a Pinto como un vendedor de ilusiones, un optimista loco y desaforado; seguramente que no entendía la dureza de sus rivales y la distancia histórica y nominal que le llevaban a su Costa Rica.



El 14de junio de 2014, en Fortaleza, comenzó el Mundial de Brasil para el entrenador colombiano y sus dirigidos. Uruguay, que cuatro años atrás había sido la sorpresa al meterse entre los cuatro mejores, fue su primer obstáculo. La lógica se dio en sólo 24 minutos de juego: los charrúas se ponían arriba con penalti de Édinson Cavani. Crónica de una derrota anunciada...



...Pero no, los ticos se levantaron, empataron con el gol de Joel Campbell, se pusieron en ventaja con tanto de Óscar Duarte y pasaron de largo con Marco Ureña. ¡Triunfazo y sorpresa!



Uruguay vs. Costa Rica

Los costarricenses mostraron gallardía en su primer partido.

El 20 de junio fue Italia el rival, equipo que también había ganado, en su duelo con Inglaterra, e iba por la clasificación anticipada contra la sorpresiva Costa Rica. Sin embargo, en Recife volvieron a dejar al mundo con la boca abierta: Bryan Ruiz anotó y los ticos superaron 1-0 a los azzurri. "Les dije a los muchachos que había que romper la historia, quebrarla; ahora vamos por Inglaterra", apuntó un Pinto que pasó de soñador a prócer en el país centroamericano.



Italia vs. Costa Rica

Bryan Ruiz hizo historia con el equipo de Pinto.

En Belo Horizonte, el 24 de junio, el santanderano 'tumbó' al tercer campeón mundial en línea. Inglaterra estaba obligado a ganar para despedirse con honor, pues ya no tenía chances de clasificar. Un 0-0 táctico y bien trabajado fue suficiente para que Costa Rica llegara a 7 unidades y avanzara a octavos de final como primera de su zona, invicta y con el llanto de italianos e ingleses, que se despidieron prematuramente del Mundial.



"Este equipo demostró corazón, amor por un país y coraje frente a equipos de los que todos decían que nos iban a superar. Queremos seguir rompiendo con la historia y escribir la nuestra", aseguró Pinto después de superar a los tres monarcas. Pero ya sabía que su momento había quedado grabado en la historia de Costa Rica y en la de Colombia en los Mundiales.