'Jamás puse ni saqué ningún jugador de la selección Argentina': Messi

Actualizado hace 3 horas

Lionel Messi, y la selección argentina, luego de la clasificación al Mundial dieron fin al veto a la prensa y en la preparación que hacen en suelo ruso, el ‘10’ habló del presente de la ‘Albiceleste’, su futuro y hasta de su familia.

En el programa ‘Sportia’, de ‘TyC Sport’, el argentino señaló que selecciones son para él las favoritas en el Mundial que se jugará en junio del 2018.

“Lo peor que nos puede pasar en el sorteo es España, para la serie de grupos. Hay que evitarlos a ellos. Lo prefiero por lo que significa la selección española, un rival muy difícil. Y después los candidatos (rivales de Argentina), hoy por hoy, son España, Brasil, Alemania y Francia. Están con mejor imagen, mejor juego y también individualmente”, expresó.

También se refirió sobre los rumores de la prensa de su país, que lo señaló como el líder del grupo y quien maneja las convocatorias de los partidos.

“Jamás puse ni saqué ningún jugador de la selección de Argentina, tampoco lo voy a hacer. Es mentira que yo manejo la selección”, añadió el capitán.

Sobre la sufrida clasificación a Rusia, pues los argentinos sufrieron hasta la última jornada para obtener su tiquete al Mundial, el argentino comentó sobre los últimos partidos de la Eliminatoria.

“Jugar en la Bombonera (contra Perú) fue una experiencia hermosa, pero yo pensé que nos íbamos a clasificar antes. Cuánto tiempo pasó sin tener un viaje de vuelta tan lindo como cuando regresamos de Quito”, dijo.

Finalmente, fuera de lo futbolístico, Messi habló de sus hijos, pues está cerca de tener su tercer hijo, aunque no descarta tener un cuarto, porque quiere una niña.

“Thiago, el mayor, ya empezó a entender a qué me dedico y que soy un jugador reconocido, a Mateo, el menor, no le gusta mucho eso de que me paren a pedir fotos”, finalizó.

Redacción Futbolred