'Colombia tiene todo para superar el grupo': Iván Ramiro Córdoba

A menos dos meses del Mundial de Rusia 2018, la organización ha invitado al colombiano Iván Ramiro Córdoba a la sede de Samara, la quinta escala de un viaje por las ciudades que albergarán la Copa.

El Espectáculo Itinerante del Fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2018 visita las once sedes de la competición y ofrece a los aficionados un anticipo de la gran fiesta del fútbol, en junio próximo.



Una de las leyendas de la FIFA que hizo presencia en el Parque del Fútbol de Samara, donde Colombia jugará contra Senegal, fue el exjugador mundialista y multicampeón con Inter de Milán.



El excapitán de la 'tricolor' habló de las posibilidades de la Selección en Rusia: “La selección de Colombia tiene todas las cualidades, posibilidades y oportunidades para superar el grupo. Sin embargo, ahora toca demostrarlo en la vida real", dijo.



Eso sí, evitó el favoritismo: "No sabría decir quién es el favorito del grupo, pues son todos equipos muy buenos. Para Colombia no habrá partido fácil, porque todos sus rivales pueden dar un sorpresa”.



Córdoba habló de su impresión sobre Samara: “Es la primera vez que visito Samara, por lo que es totalmente nueva para mí, pero ya me he enterado de que esta ciudad atesora una gran historia”, dijo.



“Los seguidores colombianos quedarán muy impresionados por los vínculos con la industria aeroespacial que tiene Samara y por la cultura rusa en general. Está claro que disfrutarán mucho del ambiente del Mundial en Samara, porque hoy he podido ver por mí mismo la forma en la que la gente de aquí espera la llegada de la gran fiesta del fútbol. He visto su alegría y su ilusión”, señaló el zaguero.



Precisamente, la FIFA informó que, hasta la fecha, se han asignado unas 64.000 entradas a los hinchas colombianos, cuyo país se encuentra entre las cinco primeras naciones con mayor asignación de boletos para Rusia 2018.



Aparte de Samara este fin de semana, el espectáculo ha visitado ya otras cuatro sedes y, en cada una de ellas, un invitado especial ha participado en la inauguración del Parque del Fútbol: Nuno Gomes, Eidur Gudjohnsen, Sol Campell y Peter Schmeichel han visitado Sochi, Rostov del Don, Volgogrado y Saransk, respectivamente.