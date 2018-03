Infantino confirma que habrá VAR en el Mundial y que Perú recibirá el Mundial Sub-17

Gianni Infantino habló desde Bogotá sobre la implementación del uso del VAR en el Mundial de Rusia 2018. Esta será la primera vez que se hará uso de esta tecnología en este tipo de torneo.



“Le damos la posibilidad al árbitro para tomar decisiones importantes y más en un Mundial. No es posible que todo el mundo, desde su caso o en el estadio, todo el mundo sabe en pocos segundos si el árbitro cometió un error, menos él mismo”, dijo la máxima autoridad de la Fifa.



Y es que los árbitros se han estado preparado recientemente para esta importante cita Mundial, pues desde hace algunos meses han recibido capacitaciones para estos duelos.



“La decisión del VAR la tomamos luego de 1000 partidos de experimento. El VAR ayuda al árbitro y hace el fútbol más transparente. Tenemos confianza absoluta en nuestro Comité de Árbitros”, explicó.



Además señaló que con esta implementación, habrá más acierto por parte de los jueces: “El porcentaje de acierto de los árbitros sin el VAR es del 93%, con el VAR es del 99%”.



También, Infantino señaló que el próximo Mundial Sub 17 se jugará en Perú, y el Sub 20 se hará en Polonia. Aunque se ha pensado en unificar estos dos torneos, esto no se dará por ahora por decisión del Consejo de la Fifa.



Sobre el Mundial que se jugará en Rusia, el Presidente de la Fifa expresó que hay completa confianza en que todo estará bien en materia de seguridad.



“El tema de la seguridad siempre es un tema importante. Tomamos esto muy en serio y es una responsabilidad del gobierno ruso. El Mundial será muy seguro”. Posteriormente señaló que los “problemas entre políticos se arreglan entre políticos”, en relación a las últimas noticias de una crisis entre el país anfitrión e Inglaterra.



Finalmente, Infantino señaló que, hasta el momento, para el Mundial de 2026 solo hay dos candidatos para recibir este evento: Estados Unidos junto a México y, la otra opción, es Marruecos.