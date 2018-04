'Que Osorio haga sus ideas con Colombia no con México': Sánchez

Hugo Sánchez, uno de los jugadores más importantes de la selección de México, mostró una vez más su descontento con tener a Juan Carlos Osorio como entrenador del 'Tri', pero que no ha logrado dirigir correctamente a su grupo de jugadores.



Y es que el DT colombiano se caracteriza por hacer rotaciones en el equipo de un partido a otro, aspecto por el que ha sido criticado desde que asumió el cargo en octubre del 2015.

"Yo confío en la calidad y talento de los jugadores, pero no confío en el cuerpo técnico. No hay un estilo definido de juego, los futbolistas no juegan en las posiciones que lo hacen en sus equipos, los cambian", expresó Sánchez a periodistas.



"Esas ideas pueden ser modernistas y renovadoras, pero que las haga con la selección Colombia no con la de México", apuntó. El exfutbolista, quien fue cinco veces máximo goleador de España con Atlético de Madrid y Real Madrid, destacó que a pocos días del inicio del Mundial, el tri aun no demostrado un estilo propio y pronosticó que si Alemania le mete más de tres goles en en el debut de la Copa del Mundo será eliminado en primera fase.



"Pensando en el poco tiempo que queda no hay un juego de conjunto, una armonía, un estilo. Nos enfrentamos a Alemania, el más fuerte del Mundial y esa va a ser la pauta para saber el éxito porque si nos meten mas de tres goles nos podemos regresar pronto", señaló

"Realmente le deseo suerte a la selección".



En la primera fase del Mundial, México estará en el Grupo F en el que iniciará con Alemania, el 17 de junio, y después enfrentará a Corea y Suecia. Sánchez ya dirigió a la selección mexicana en 2007-2008 y mandó un aviso a los dirigentes expresando que él está listo para regresar al banco del "Tri".



En caso de que eso no ocurra, pidió que contraten a un técnico local. "Tristemente no me han dado la oportunidad en México de ir como entrenador a un Mundial, primero se la dan a otra gente de fuera que a la que lo merecemos. Si me invitan otra vez para la selección mayor lo haría", destacó. "Para ser entrenador estoy en la lista de espera, no descarto dirigir a un equipo o alguna selección y si es la de México mucho mejor", puntualizó.